Clavicut o el corte de pelo tendencia que muchas tendremos tras la cuarentena

Es la consecuencia de más de un mes sin arreglar tu midi. ¿La buena noticia? Que es uno de los looks estrella de la primavera.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

¡Cuántas veces hemos huido de él! El clavicut es ese tipo de corte de pelo de transición que “ni para ti ni para mí”. Ni era media melena, ni era larga. Sin embargo, ahora, después de al menos un mes sin pasar por la peluquería, el pelo empieza a crecer… Yo, fan de los cortes que no rozan los hombros, veo como mis puntas se acercan peligrosamente a esa frontera que, hasta ahora, era para mí infranqueable. Y como yo, la legión de admiradoras del bob, el lob o el midi están sufriendo las consecuencias de no pasar últimamente por la tijera (a no ser que se atrevan a hacerlo en casa).

Pero que no cunda el pánico. La buena noticia es que el pelo a la altura de la clavícula –de ahí ese extraño nombre de clavicut- es una de las tendencias más punteras de la primavera/verano. En realidad, puede que este corte te resulte familiar: en los años 90 vivió su momento de gloria. Eso sí, peinado con las puntas hacia dentro y con las míticas capas redondas y desfiladas (¿recuerdas a la Rachel de las primeras temporadas de Friends?).

Además, son muchas las celebrities que se han rendido hace ya un tiempo al clavicut. Alexa Chung, Hailey Bieber, Dua Lipa, JLo, Selena Gomez… En fin, piensa en todas esas VIPS que a veces presumen de pelo corto y otras, de un recogido envidiable. El secreto no es otro que este corte, que combina, en su justa medida, la frescura de una melena ajustada con las posibilidades del pelo largo. Precisamente es su versatilidad lo que destacan los peluqueros y estilistas que lo defienden.

La clave para que este look no resulte soso ni demasiado noventero reside en su movimiento. Es esencial que la parte delantera sea un poquito más larga que la zona de la nuca o, por qué no, apuntarse al flequillo largo para romper el equilibrio. Sin embargo, puede que tu clavicut sea el resultado de un midi recto (tan de tendencia el pasado invierno). No te preocupes: hasta que vuelvas a ponerte en manos de un profesional, puedes animar tu nueva medida con ayuda de accesorios. De hecho, resulta un corte perfecto para las diademas, pañuelos y horquillas. También funciona echar mano de sprays para ondas surferas o texturizantes, que aportarán un toque más despeinado y casual a tu pelo.

Y si eres de las que le ha pillado la cuarentena con melenón XXL, no lo dudes. Cuando pienses en cortarte el pelo, nada de pasarse con las tijeras, pide en tu peluquería un clavicut y acertarás.