¿Cortarte tú sola el pelo en casa? Sí, pero con estos consejos y estos productos

Si te apetece estrenar look y actualizar tu melena con alguno de los cortes que serán tendencia a lo largo del año es el momento ideal para hacerlo, pero si además eres de las que se atreve a cortarse el pelo en casa vamos a darte unos consejos para que el acierto esté asegurado.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Sabemos que confiarle nuestra melena a otra persona no es fácil, y por eso cuando das con un peluquero o peluquera que sabe entenderte a la perfección no puedes hacer otra cosa que cuidarle para que no te 'abandone' nunca. Sin embargo, hay personas que prefieren cortarse el pelo ellas solas y si tú eres una de ellas lo primero que te vamos a dar es nuestra más sincera enhorabuena.

Cortarse el pelo a una misma es un acto de confianza y valentía, pero si estás decidida a hacerlo no vamos a dejarte sola, y por eso vamos a darte unos consejos y a recomendarte unos productos para que salgas airosa de esta y de todas las veces que quieras meter la tijera a tu melena.

Lo primero que vas a necesitar es precisamente eso, una buena tijera profesional para no acabar llena de trasquilones. Este estuche de la marca Lictin contiene 2 tijeras profesionales para peluqueria y un cepillo plegable. Están hechas de acero inoxidable 100% en la parte delantera, y placas de aleacion de zinc en la parte del agarre. Además, las hojas bien bien afiladas para poder hacer cortes limpios, y no dañar el cabello. Su precio es de 15,99 euros.

Si no eres muy experta, además de contar con unas buenas tijeras vas a necesitar algo que te sirva de guía para poder contar en recto, como estas pinzas especiales de plástico que no solo te ayudarán a agarrar mejor el mechón que estés cortando, sino que además llevan incorporado un nivel, para asegurarte de que tu flequillo o tus puntas no acaban más inclinadas que la torre de pisa. Su precio es de 8,99 euros.

Una vez que cuentas con los básicos es el momento de invertir en los otros utensilios que te facilitarán muchísimo la tarea y harán que acabes mucho más rápido, como este aerosol pequeñito con el que podrás humedecer tu pelo sin necesidad de pasar por la ducha, y así poder hacer el corte con el cabello mojado, igual que lo hacen en el salón de belleza. Su precio es de 3,07 euros.

Por último, para ayudarte también no solo en el durante, sino en el después, lo mejor es que te hagas con una capa de peluquería como esta, que en lugar de simplemente cubrir a la persona, también evita que todo el pelo que cortas caiga al suelo, gracias a su diseño en forma de paraguas invertido. Su precio es de 9,99 euros.

Ahora que ya sabes todo lo que necesitas para poder cortarte el pelo en casa ya solo nos queda recordarte los consejos profesionales para poder hacerlo con tranquilidad y sin errores.