21 beneficios en un solo producto que devolverán la vida a tu pelo.

Cecilia Franco | Woman.es

Cuando se trata de nuestro cabello no todo vale. Has probado cientos de productos para cabello seco, para cabello graso, para puntas estropeadas, reparadores… Y no encuentras exactamente todo lo que tu pelo necesita en un solo producto. Si te sientes identificada es porque no has probado uno de los productos más icónicos y representativos de Salerm. No hablamos de cualquier producto, hablamos del acondicionador y mascarilla hidratante número 1 en ventas de la categoría de tratamientos. ¡Todo un tesoro capilar!

Es cierto que en lo que a nuestro cabello se refiere no podemos dejar de pensar en productos de calidad que aporten todo lo que necesita para conseguir ese efecto sedoso, nutrido y lleno de vida. En definitiva, deseamos lucir un 'pelazo'. Y aunque pienses que el 'pelazo' solo lo puedes lograr al salir de la peluquería venimos a demostrarte lo contrario.

Has probado serums para el cabello, aceites capilares, champús de calidad, productos con keratina, sin embargo, no logras dar con ese producto que tenga TODO lo que buscas. Pues bien, hemos descubierto EL producto capilar que ha conquistado ya a varias generaciones y que te salvará la vida (a ti) y a tu pelo. Se trata de Salerm 21, uno de los productos más icónicos de la marca, con 18 clases de aminoácidos de bajo peso molecular y potente efecto hidratante que revolucionará tu salud capilar.

Salerm 21 es un acondicionador y mascarilla hidratante sin enjuagado que cuidará y reavivará tu cabello con un efecto inmediato. Su fórmula basada en proteínas de seda llega hasta la médula del cabello aportando una protección extra y un brillo extremo. ¡Devolverá la vida a tu cabello!

Este acondicionador y sus 21 beneficios nutren el cabello dañado, acondicionan instantáneamente, protegen, aportan brillo y luminosidad, limpian en profundidad con suavidad, regula el cuero cabelludo, desenreda, previene la rotura, controla el encrespamiento y repara puntas abiertas, entre muchos otros beneficios. Luce un cabello suave y sedoso desde la primera aplicación.

Y como ya te hemos adelantado antes, y aunque sea un producto indispensable en las peluquerías, podrás disfrutar de los beneficios de este producto sin salir de casa y por tan solo 15,15 €. Añádelo a tu rutina capilar y descubre sus impresionantes resultados desde el primer uso. ¡El todo en 1!