Tenemos la solución para que luzcas un pelo sano, brillante y sin enredos

Los nuevos kits para el cabello de Termix te lo ponen muy fácil para decirle adiós a los enredos y obtener nutrición en profundidad y brillo espejo. Descubre cuál de los tres es el más indicado para tu pelo y lucirás una melena de escándalo.

Lucir un cabello bonito (y sano) comienza cuando acudes a la peluquería para hacerte el corte de pelo más adecuado y favorecedor para ti. Después continúa en casa, donde tienes que aportarle los cuidados adecuados para que no pierda el color, la textura y el brillo con los que has salido del salón. Sin embargo, aunque utilizar los cosméticos capilares más apropiados es crucial para presumir de melena, los peines, los cepillos y demás herramientas que uses para peinarlo, moldearlo y secarlo son definitivos para tener una melena de woo.

En Termix han querido ponerte fácil la manera de deshacerte de los enredos sin tirones, nutrir en profundidad tu pelo tras la ducha y potenciar el brillo de tu melena y han lanzado al mercado sus nuevos kits para el cabello. Tres sets con diferentes herramientas de peinado y cosméticos capilares con los que sacar el máximo partido a tu pelo. Además, todos los productos vienen en un neceser en el que poder meter todas tus herramientas de peluquería profesional, que también incorpora unas pinzas profesionales Soft Touch, de cocodrilo con acabado mate que no dejan marcas en el cabello, y un espejo de mano profesional para arreglarte allí donde estés.

Stop enredos

El Kit Cabello sin Enredos es tu solución si tu melena se enreda con facilidad, ya que elimina todos los nudos con mucha suavidad y sin tirones. Conseguir un extra de nutrición, y un acabado definido es muy fácil: primero aplica el spray Detangler de Style.Me con el cabello limpio y húmedo, y dejándolo que actúe durante unos minutos. Después, llega el momento del desenredado, donde el cepillo Detangling será tu gran aliado, ya que su fibras flexibles eliminan fácilmente los molestos enredos sin tirones.

¿Un truco para evitar los tirones? Divide tu cabello en secciones y sujétalas con las pinzas Soft Touch que incluye el kit y comienza a cepillar de medios a puntas y luego sube hacia la raíz. Termina moldeando con el cepillo Profesional Black y ¡voilà!



Kit Cabello sin Enredos de Termix. Precio: 52,99 euros

Brillo por doquier

Si este otoño notas que tu pelo está opaco y sin brillo toca ponerle remedio con el Kit Cabello Brillante. Tienes dos formas de lucir una melena brillante: puliéndola con el cepillo Jabalí Pequeño, cuyas fibras naturales de jabalí aportan lustre y textura, o con ayuda del cepillo profesional Black junto al secador a potencia media. Al acabar cualquiera de las dos opciones tan solo tendrás que aplicar un poco de spray de brillo Glossy y tu cabellera resplandecerá.



Kit Cabello Brillante de Termix. Precio: 84,90 euros



Presume de cabello sano

El uso excesivo de tintes, de tratamientos químicos o de herramientas de calor pueden provocar que tu melena esté dañada y con tendencia a la rotura. Si es así ha llegado el momento de ponerle remedio con ayuda del Kit Cabello Sano, que contiene todo lo que tu pelo necesita para pasar de no tener vida a estar totalmente cuidado y saludable.

Primero desenreda con la raqueta profesional Paddle Termix, con púas de acabado redondeado que masajean el cuero cabelludo y potencian el riego sanguíneo para un crecimiento más rápido del cabello. Después, utiliza el cepillo Evolution Special Care, que es la herramienta de peluquería profesional con un claro objetivo: moldear los cabellos más dañados y debilitados. Por último, utiliza el aceite Revive Oil de Style.Me, enriquecido con quinoa y orquídea, para nutrir y aportar u extra de elasticidad y sedosidad a tu melena.



Kit Cabello Sano de Termix. Precio: 49,90 euros.