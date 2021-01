Es el punto débil de muchas de nosotras. ¡Pero también de Alexa Chung o Hailey Bieber! Toma nota de cómo hacen ellas y otras VIP para sacarle el máximo partido.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Si hiciéramos un ranking de problemas capilares, la falta de volumen -y todo lo que conlleva- estaría en el top 5 junto a otros como la caída o el encrespamiento. El pelo fino no solo impide lucir melenón sino que puede ser sinónimo de un cabello lacio, con menos vitalidad, que se ensucia más fácilmente... En fin, que no es precisamente el pelazo con que el soñamos. Sin embargo, piensa en Alexa Chung: ¿a que está siempre ideal con su melenita? O Natalie Portman, Hailey Bieber, la top Karlie Kloss... Seguro que más de una vez incluso les has copiado el corte o el peinado. Pues bien, todas ellas tienen el pelo fino.

La parte buena de todo esto es que precisamente todas ellas tienen una melena sin volumen, pero apenas se les nota. Entonces, ¿cuál es su secreto? Existen muchas estrategias para disimular un cabello fino. Y lo cierto es que al final eres tú misma la que sabrás cuál es la que mejor te funciona: si los sprays de raíz, si usar champú en seco entre lavados, marcar con cepillo, secar al aire... En cualquier caso, hemos recopilado algunos de los trucos más empleados por las celebrities para presumir de pelazo (aunque no lo tengan).

- LAVADO. En este punto no existe una regla universal. Algunas, como Alexa Chung, prefieren lavarlo a diario. Ella misma ha confesado en más de una ocasión que tiene muy grasa la zona de la raíz, por lo que le resulta difícil saltarse este paso en la ducha. Si es tu caso, no lo dudes. Lávalo todos los días y apuesta por champús para cabellos finos, sin sulfatos y que lo dejen suelto y brillante. Además, no dejes de lado el acondicionador. Del mismo modo que las pieles mixtas o grasas necesitan hidratarse, el pelo y cuero cabelludo fino, también. La clave es que el producto no aporte peso. Si necesitas un extra de nutrición, apuesta por mascarillas en texturas ligeras o por aplicar un aceite o la propia mascarilla pero antes de proceder al lavado. Si eres de las que prefieres tu pelo con efecto Second Day, alternando lavados, no dudes en recurrir al champú en seco. Caroline de Maigret es fan del pelo del "día después". En su opinión, tiene la textura idónea para hacerse una coleta o moño con cuerpo. Si lo lleva suelto, la francesa aplica champú en seco: mantiene el efecto despeinada o recién levantada aportando un extra de volumen a la raíz.

- SECAR. Uno de los trucos que puedes probar para secarte el pelo es el que Jen Atkin, estilista de, entre otras, las Kardashian, recomienda a sus clientas (y Hailey Bieber cumple a rajatabla). Consiste en, al salir de la ducha, enrollar el cabello húmedo en una vieja camiseta de algodón en lugar de en una toalla. Importante que sea 100% algodón. "El cabello húmedo es más frágil y propenso a romperse o encresparse, por lo que las fibras de una toalla tradicional pueden ser demasiado agresivas", explica Atkin. Cuando hablamos de herramientas de calor, no nos cansamos de recomendarte que recuperes del baúl de los recuerdos el difusor y seques tu pelo bocabajo. Mario Anes, director artístico de Cotril España, nos aconseja "secar el pelo y cepillarlo en dirección opuesta a su nacimiento, de esa manera conseguiremos el doble de volumen". Si además terminas con aire frío, el efecto volumen durará más tiempo. O, si lo prefieres, copia el truco de Kate Bosworth, cuya melena no es precisamente abundante. "Lo dejo secar al aire y listo", comparte la actriz.

- PEINADO. Si te fijas en muchas de las famosas que hemos mencionado, comprobarás que suelen llevar la raya al lado, optar por efectos ondulados en lugar de ultra lisos y medidas no muy largas. Todos ellos son trucos extra para disimular su pelo fino. Algunas suelen cambiar la raya de lado con frecuencia, para evitar "vicios" en el cabello y crear volumen en la raíz. Otras, como Alexa Chung, se hace moñetes o anillas una vez se lo ha secado, para ganar en movimiento. Más tips: masajear la raíz mientras lo secas, sustituir las planchas por cepillos térmicos o buen brushing de raíces; y, por supuesto, utilizar productos voluminizadores. "Es el mejor secreto para conseguir un look con más cuerpo", apunta Mario Anes, de Cotril. El experto recomienda, además, tener un buen corte y color de base. "Las melenas bob, francesas e incluso los pixies favorecen mucho al pelo fino. En cuanto a tonos, los más claritos" ¿Y peinados? Todos los que aporten textura como las ondas, los desestructurados y los rizos rotos o suaves.