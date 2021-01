Las más buscadas son las decoloradas y las muy oscuras. ¿Nos convertiremos en extremistas de la mirada?

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Cuidarnos las cejas forma parte de nuestro día a día beauty desde hace unos años. Afortunadamente, nos dimos cuenta de que la depilación había hecho grandes estragos en el marco de nuestra mirada. Fue el momentazo de las cejas gruesas de Cara Delevingne, de defender la vuelta de la rebeldía de la joven Brooke Shields (que según Jennifer Lopez nunca se deberían haber ido). Poco a poco, empezamos a comprar sérums para fortalecerlas. Aprendimos a rellenarlas con lápices de la forma más natural, a recurrir a trucos como el de las soap brows para peinarlas con estilazo o, incluso, a redefinirlas con técnicas como el microblading y compañía.

Pero si pensabas que esto había quedado aquí. Estás equivocada. Así nos lo hace saber el informe anual de tendencias de Pinterest. Según la plataforma reina de la inspiración, las cejas potentes volverán a obsesionarnos durante 2021. ¿Por qué? Las búsquedas relacionadas con este arco se han disparado marcando lo que podrá ser realidad este año. "Cejas góticas" (+120%); "cejas decoloradas" (160%) o "cejas efecto ombré powder" (+50%) han sido algunos de los términos que más despertaron nuestro interés. Y ya sabes: primero lo buscas en Pinterest y luego, lo copias.

Empezamos por las cejas góticas. Piensa en la tatuadora y maquilladora Kat Von D. Piensa también en Lily Collins -que sería su versión descafeinada, pero igualmente válida. Es decir, hablamos de cejas oscuras, definidas (ojo, nada de finas, sino con un arco marcado) y muy rotundas. El diseño de este tipo de cejas no deja demasiado espacio para la improvisación. Puedes llevarlas lineales, más angulares o un poco rectas, pero siempre marcadas. Para ello, nada como echar mano del maquillaje y rellenar las posibles calvitas o dar más intensidad a tu tono con ayuda de tintes y geles de color. El microblading también puede ser una gran ayuda si cuentas con unas cejas poco pobladas.

En el otro extremo, las cejas decoloradas o borradas. El desfile de Haider Ackermann - donde Bella Hadid lucía irreconocible- es una fuente de inspiración para esta tendencia que para muchos también tiene un origen gótico. Lo cierto es que su versión más radical no es apta para todos los rostros. Siendo sinceras, no sienta demasiado bien.. Pero sí que es una opción a tener en cuenta para las rubias platino, que pueden optar por tintes que no lleguen a decolorarlas. Antes de animarte a pasar por una opción permanente (o semi) prueba con el maquillaje: peina tus cejas, fíjalas con un gel y tápalas, poco a poco, con un corrector de ojeras. Termina con una fina capa de polvos traslúcidos. Así, al menos, te harás a la idea de cómo te sienta este look de aire alienígena.

Y, para terminar, el efecto "ombré powder". ¿En qué consiste? Ni más ni menos que en esa sensación de ceja sombreada, degradada en intensidad, que es tupida en su punto justo. Que tiene la definición que cualquiera desearía. En definitiva, el término medio -también el más natural- entre las góticas y las decoloradas. Se puede conseguir con ayuda del maquillaje así como de técnicas de micropigmentación. Mónica Aránguez, especialista en microblading, lo recomienda especialmente "para pieles grasas, duras y difíciles de trabajar, que tienen una cantidad excesiva de poros dilatados". "Lo más acertado es apostar por el difuminado, unas cejas efecto polvo, que a largo plazo dura más tiempo sobre la piel en buen estado”, argumenta la experta. En las pieles más finas y delicadas el efecto se podría también replicar pero con ayuda del microblading más tradicional.