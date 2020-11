Y nos enamora con su traje pantalón.

Clara Hernández | Woman.es

Ni vestidazos con colas kilométricas ni fantasías de volúmenes. Cara Delevingne fue, con un traje pantalón, una de las apariciones más deslumbrantes (si no, la más) de la gala de los premios American Music Awards 2020 (AMAs), que se celebraron en la noche del domingo en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

- La apuesta total por los colores pastel de Cara Delevingne.

- Cara Delevingne explica que es pansexual y por qué lo es.

Irradiando destellos plata —el color de su traje y, también, el elegido por Jennifer Lopez o Paris Hilton para brillar en los galardones—, la modelo convirtió unos pantalones tobilleros de talle muy alto con cinturilla ancha para definir bien cintura, y chaquetilla cropped con solapa muy marcada tipo esmoquin (dos piezas ideales para alargar la figura, por cierto, que ella estilizó aún más con stilettos negros) en el outfit más alabado de la noche.

Pero, además, y sobre todo si eres una enamorada de las chaquetas sin nada debajo —sí, esa tendencia que Gigi y Bella Hadid, Kim Kardarshian, Jennifer Lopez o Natalia Portman, entre otras muchas, nos han hecho desear— pero nunca te has atrevido a lucirlas de esa manera por lo audaz o porque no te gusta ir sin sujetador, Cara tiene la solución: la británica ha optado por utilizar debajo del traje un top semitransparente en color nude tipo corsé (el suyo es de Dior) que proporciona un efecto de piel desnuda sin temor a sustos ni al frío. ¡Nos lo apuntamos para los looks de Navidad!

Pero hay más a destacar de este estilismo de diez, porque Cara también nos ha gustando muchísimo con su peinado y su maquillaje. La modelo ha llevado su pelo rubio dorado rizado con ondas al estilo de las grandes divas cinematográficas de los años 40 (las mismas por las que también han optado algunas de las invitadas, nos apuntamos esta tendencia femenina y vintage) y recogidas por uno solo de los laterales.

También nos ha encantado su look beauty de ojos ahumados en tonos violeta que contrastaban con los labios anaranjados. ¿Te habías planteado juntar estas dos tonalidades? ¡Muy fans!