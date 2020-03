La modelo desfila en el show de Haider Ackermann con las cejas completamente decoloradas y estamos alucinando.

Todo sea en el nombre de la moda. La pasarela parisina está a punto de llegar a su fin, pero eso no significa que los diseñadores nos dejen de sorprender. Si no nos creen, basta con ver el último desfile de Haider Ackermann en la capital gala, donde Bella Hadid demostró, una vez más, que la belleza no tiene límites.

La supermodelo, de 23 años, desfiló con un entallado conjunto negro que mostraba su delgada figura y una llamativa peluca con un tupé kilométrico que quedó en segundo plano cuando le vimos la cara. ¿Qué ha hecho son sus cejas?

"No hay cejas para Haider esta mañana", escribió Hadid en su cuenta de Instagram, junto con un breve video clip. La modelo se transformó totalmente, y apareció con la piel muy pálida y con las cejas totalmente cubiertas, como si no tuviera.

Si bien las cejas blanqueadas alterarán drásticamente cualquier rostro, en el caso de Hadid se trata de un movimiento radical, y es que si hay algo que la caracteriza son precisamente sus cejas, esos arcos afilados que tanta expresividad le dan a su rostro.

Esta locura de Bella es una prueba más, por si la necesitábamos, de que las cejas pueden cambiar totalmente nuestro aspecto final. Pero la joven modelo no es la primera en llevar esta tendencia. De hecho cantantes como Miley Cyrus y Lady Gaga, actrices como Kristen Stewart, o influencers como Kim Kardashian ya se sumaron en el pasado a esta modalidad y lucieron un tono platino que invisibilizaba sus cejas al máximo.

Al contrario que hace años, el propósito de esta nueva tendencia no es aunar el color con el del cabello para crear armonía, sino todo lo contrario: lo que se busca es hacerlas desaparecer lo más posible.

Las cejas son tan personales que evidentemente lo que se adapta a una persona no tiene por qué funcionar para otra. Pero cambiar la forma o el color de las cejas (aunque sea un poco) puede tener un impacto inmediato y sin necesidad de hacer un mayor esfuerzo.