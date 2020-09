Jennifer Lopez reivindica con su look por qué las cejas anchas no deben marcharse jamás

Un maquillaje que nos encanta.

Recién anunciado su nuevo proyecto, la línea de belleza JLo Beauty, Jennifer Lopez ha compartido un selfie que bien podría ser la imagen publicitaria de dicha firma, porque la neoyorkina luce un make up look espectacular con el que reivindica las virtudes estéticas de las cejas gruesas.

No es se hubiera marchitado esta tendencia dentro del mundo de la belleza porque desde que la pusieron de moda en su día Cara Delevingne y compañía ha seguido siendo un recurso puntual al que han recurrido muchas celebrities, pero sí es una forma de recordarnos que lo mismo también deberíamos apostar más si cabe por ellas porque aportan una personalidad enorme a la cara.

La diva del Bronx, que no suele llevar las cejas especialmente estrechas, ha apostado esta vez por darles mayor protagonismo en su rostro remarcándolas a base de productos de estética en un bonito color marrón chocolate que va en la línea del suyo natural. No es novedad esto de incorporar color a las cejas de forma artificial, ya sea con maquillaje como JLo o con un color más llamativo, como hace por ejemplo Cristina Pedroche.

El maquillaje, obra de Mary Phillips, destaca también por los brillos y la iluminación, que acompañan en su conjunto a las pobladas cejas, a las que permiten resaltar más. Es todo lo contrario de lo que consigue, por ejemplo, el maquillaje de ojos negros ahumados y labios naturales con el que la modelo Taylor Hill ha brillado en el Festival de Cine de Venecia. Dos formas antagónicos de conseguir efectos increíbles.

De hecho, la propia maquilladora ha definido su obra en la piel de Jennifer Lopez en su perfil de Instagram como "Bronceado, resplandeciente, brillante".

De lo que no estamos seguras del todo al ver los dos selfies de JLo es de si también ha decidido cambiar de color de pelo. A tenor de lo que dice su peluquero, Chris Appleton, que ha bautizado el look como "Bronx Barbie", y de lo que se aprecia en las imágenes en cuestión, nos atreveríamos a decir que lo lleva un poquito más claro que en sus últimas fotos, pero ocurre algo parecido a lo que pasa con el nuevo peinado de Chenoa, que son matices muy sutiles que no se pueden apreciar con seguridad a través de un par de fotos. Habría que verlo en directo.

En cualquier caso, Jennifer Lopez está espectacular una vez más y nos quedamos sobre todo con lo bien que le sientan las cejas gruesas pese a cambiar sus facciones.