Los secretos de belleza de Olivia Palermo: cejas naturales, serum y un maquillaje neutro

Olivia Palermo, icono de la moda y empresaria, habla de su línea de maquillaje y revela cómo es su rutina de belleza diaria.

A.M

Si hay alguien que puede conseguir que la más reticente al maquillaje quiera invertir en productos de belleza, esa es Olivia Palermo. La influencer convertida en empresaria, ha conseguido convertirse en todo un icono de estilo y belleza.

Su influencia es tal que la neoyorquina ha decidido abrirse paso en la industria de la belleza y ha lanzado su propia línea homónima, Olivia Palermo Beauty. Según la propia Olivia, esta línea está creada tomando los mejores consejos que los expertos le han enseñado a lo largo de los años. "Abordé este proyecto como lo hago con la moda: busco piezas claves y les saco todo el partido posible", ha dicho Palermo.

Lo primero que creó fueron tres barras de labios, una paleta de ojos, un sérum y un spray fijador. Pero el proyecto es bastante más ambicioso pues la idea de Olivia es ir agrandando su línea.

En cuanto a sus secretos para tener una piel envidiable y un maquillaje perfecto, la influencer aconseja empezar por lo más básico y eso significa acudir con un profesional que determine qué tipo de piel tienes, y qué tipo de productos y dieta debes seguir para mantenerla sana, hidratada y joven. "La piel es diferente para cada persona, así que se trata de descubrir tu propio sistema y encontrar productos que complementen tu piel". En cuanto al maquillaje, ella cree que para el uso diario basta con llevar una base con protector solar y que sea ligera y corrector. "A veces, menos es más".

Su rutina diaria comienza con el limpiador de 111Skin que le recomendó su dermatólogo. Además, confiesa que no usa cremas hidratantes, en su lugar prefiere los sueros y obviamente recomienda el de su línea que se llama Prime Time Illuminating Serum. En cuanto a la base de maquillaje, se declara una fiel seguidora de la firma de su amiga Charlotte Tilbury y asegura que suele mezclas sus productos con los de ella. Uno de sus tips más importantes es que siempre espera a que el rostro esté seco para aplicar la base de maquillaje porque, de lo contrario, no le queda bien.

Otra de sus debilidades son las pestañas. "Me encantan las pestañas japonesas, son muy bonitas y no son exageradas. Una de mis cosas favoritas que encontré en Japón hace años fue el mini rizador de pestañas, desde entonces me acompaña a todas partes".

Para Olvida, las cejas son algo muy importante, la empresaria se considera una verdadera partidaria de las cejas pobladas y cuidadas, pero recomienda dejarlas lo más natural posible. No le agrada las cejas que tienen apariencia de ser tatuadas o dibujadas.