Cremas hidratantes, geles limpiadoras, lociones de rostro o contorno de ojos, son solo algunos de los productos que ofrece CeraVe, la marca para el cuidado de belleza que se vende en farmacias, que es la favorita de Blake Lively y Olivia Wilde y que cuesta menos de 20 euros.

El cuidado de la piel puede resultar en muchas ocasiones caro. De hecho, casi todas hemos sentido alguna vez en nuestra vida que estamos pagando demasiado por ciertos productos. Las marcas además, saben muy bien que estamos dispuestas a pagar lo que sea con tal de tener una piel joven, suave y tersa. Sin embargo, vale la pena resaltar que cuando se trata de cuidado de la piel muchas veces el precio no refleja la calidad. Y es en eso en lo que nos debemos fijar: en la calidad de los productos e ingredientes.

Pero lo cierto es que muchas marcas invierten más en una buena estrategia de marketing que en la calidad de sus productos, por eso cuando nos topamos con marca sin mucho lujo, que no viene en botellas dignas de Instagram y generalmente carece de colores llamativos y diseños novedosos solemos pasarla por alto. Esto es lo que le ha pasado a CeraVe.

CeraVe ha sido una de las marcas más recomendadas por los dermatólogos en Estados Unidos, pero no ha alcanzado la popularidad que se merece debido a que se trata de una marca de lo que aquí conocemos como farmacia. Lo que resulta interesante es que no solo ha conquistado a los expertos, sino que también tiene algunos admiradoras famosas, como Blake Lively, quien es una fiel devota del protector solar y Olivia Wilde ama la crema hidratante de CeraVe. Y por si fuera poco, cada producto cuesta menos de 20 euros y, sinceramente, todos son absolutamente buenos.

Claro, los productos CeraVe pueden no ser los más bonitos a la vista, pero funcionan, lo cual es mucho más de lo que podemos decir de algunos productos que triplican su precio. La marca crea productos que trabajan para proteger y restaurar la barrera natural de la piel para prevenir la irritación, la sequedad e incluso los brotes.

Al proporcionar a la piel tres ceramidas esenciales (lípidos que retienen la humedad que se encuentran naturalmente en la piel), los productos CeraVe dejan una piel radiante, y nos ayudan a restaurar la humedad, calmar los brotes y, en general, recuperar la tez.

Estos son algunos de nuestros preferidos:

Loción Hidratante de Rostro ​​​​​​:

Se trata de una crema ligera con SPF e ideal para aquellas personas con piel sensible. Hecha con ácido hialurónico para hidratar y el famoso complejo de ceramidas de CeraVe, calma la piel mientras nos mantiene super hidratada la piel del rostro.

Gel Limpiador Espumoso:

Si tienes una piel propensa al eccema, este limpiador superhidratante es perfecto. A diferencia de otras fórmulas, no es pesado y no deja la piel cubierta. En cambio, simplemente calma e hidrata a un nivel más profundo.

Contorno de ojos:

Para las ojeras, la hinchazón y la deshidratación general, esta crema para ojos profundamente hidratante hace maravillas.