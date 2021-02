La tarta unicornio más fácil de hacer está en la cocina de Blake Lively

¡Para chuparse los dedos!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Blake Lively ha demostrado con el paso de los años que es una de las mujeres más completas con las que cuentan las colinas de Hollywood. Tras saltar a la fama de manera internacional con su papel protagonista en Gossip Girl, la intérprete demostró todo su talento en películas como 'La vida de Adele' o 'Linterna Verde', en la que conoció al que hoy en día es su marido, Ryan Reynolds.

Junto a él, Blake ha sido madre de tres preciosas niñas, Inez, Betty y James, y todos ellos llevan una vida lo más sencilla posible a caballo entre Los Ángeles y Nueva York. Además, Blake no solo es madre y actriz, también es 'influencer' (sus 28 millones de seguidores en Instagram lo avalan) y se ha posicionado como todo un icono de estilo, salud y belleza. Prueba de ello es que sus entrenamientos, su estilo de vida saludable y sus looks son copiados y envidiados a partes iguales por parte de sus 'followers'.

Ahora, y en un alarde de orgullo repostero, Blake ha querido compartir con todos nosotros que hacer una tarta unicornio no es nada difícil si sabes cómo. Para ello, no tienes más que hacer el bizcocho y cubrirlo con fondant de color rosa que puedes encontrar ya hecho en multitud de establecimientos. Pero claro, tú estarás pensando que la parte difícil llega ahora porque a ver cómo vas a hacer el unicornio. Muy fácil.

Solo tienes que dibujar con fondant negro dos ojos con pestañas y luego comprar (los encontrarás sin problemas en cualquier tienda de repostería), dos orejas, un cuerno y multitud de flores con las que decorar la parte superior y la inferior del bizcocho. En serio, no es nada difícil y el resultado puede ser tan sorprendente y bonito como este.

De hecho, Blake Lively ha buscado la aprobación del prestigioso chef especializado en repostería, Paul Hollywood, quien ejerce de jurado en los programas culinarios 'The Great British Bake Off' y 'The Great American Show'. No solo este le ha dicho que estaba de maravilla, sino que ha 'reinstagrameado' la creación de Blake en su propia cuenta de Instagram.

Algo que ha llenado de orgullo a la actriz, quien nos ha demostrado que la repostería puede ser fácil y muy divertida, y ahora con la pandemia es un gran momento para intentar realizar nuevas actividades en casa que además de relajarnos nos hacen sentirnos bien con nosotros mismos.