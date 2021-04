Cremas cicatrizantes y reparadoras de farmacia que aliviarán y calmarán tu piel al instante

Si tu piel está alterada, irritada o sensibilizada necesitas invertir cuanto antes en una buena crema cicatrizante y reparadora, y la farmacia es el lugar idóneo para encontrarla. Te presentamos nuestro top 3.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Aunque no formen parte de nuestra rutina de belleza diaria, contar con una buena crema cicatrizante y reparadora en nuestro neceser debería ser un 'must' para todas las personas a las que les gusta cuidarse, especialmente ahora que, con el uso de las mascarillas, sometemos a nuestra piel a muchos más 'excesos' que antes. sin embargo, no es algo en lo que solamos pensar a menos que tengamos algún problema cutáneo. ¡Error! Después de una quemadura solar, si tenemos pequeñas heridas que están cicatrizando, si nos hemos realizado un tratamiento estético algo agresivo o incluso después de la depilación facial es muy recomendable que apliquemos este tipo de cremas sobre el rostro para que nuestra piel pueda calmarse y volver a su estado natural

Por eso hoy queremos recomendarte algunas de nuestras favoritas (más allá de Cicalfate, de la que ya te hablamos hace un tiempo) para que tengas referencias a la hora de ir a la farmacia a por la tuya.

La Roche-Posay Cicaplast Baume

Es un bálsamo reparador con una triple acción protectora para pieles secas y sensibles, ya que protege la piel, alivia las zonas secas e irritadas y repara la epidermis. Es apta para toda la familia, pues puede usarse tanto en adultos como en niños, y se puede aplicar tanto en el cuerpo como en la cara y labios, al contar con una fórmula rica en pantenol. Su precio es de 13,22 euros.

Uriage Bariederm Cica-Creme

Esta crema reparadora y cicatrizante es ideal para pieles frágiles que han sufrido diversas formas de agresión, como picazón, sobrecalentamiento, procedimientos dermoestéticos, tatuajes, etc. Contiene Agua Termal de Uriage, combinada con D-Pantenol, que calma inmediatamente las sensaciones de tirantez picor y escozor, y el cobre-zinc limita el riesgo de proliferación bacteriana. Su precio es de 14,98 euros.

Bioderma Cícabio Crema SPF50+

Si tu piel se encuentra en ese estado de irritación pero vas a pasar tiempo al aire libre necesitas protegerla del sol a la vez que cuidas de ella, y no hay mejor forma de hacerlo que con Bioderma Cícabio Crema SPF50+. Es un protector solar intensivo que combate los efectos nocivos de los rayos UVA y UVB durante la exposición solar en pieles dañadas, limitando el riesgo de hiperpigmentación después de la cicatrización. También contribuye a restaurar la epidermis y aliviar el malestar y reducir la tendencia a rascarse. Su precio es de 12,40 euros.