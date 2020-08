Ojo, que no es un pintalabios cualquiera, es un pintalabios solidario.

Con los pintalabios rojos ocurre lo mismo que con los vestidos negros: da igual el momento en el que lo luzcas, siempre te verás favorecida con ellos. ¿Quizá por eso es uno de los colores más populares en labiales? En la redacción de Woman.es estamos seguras de que sí. Pasen los años que pasen, el pintalabios rojo está de moda y se ha convertido en un icono a la lo largo de la historia. Famosos son los labios rojos de Marilyn Monroe, el de Penélope Cruz en Grammy Latinos de 2000,... y esta lista se acaba de sumar Rosalía. Y no solo porque sea un color que parece creado para ella, también porque se ha convertido en embajadora del pintalabios M·A·C VIVA GLAM.

Fue en 1994 cuando se creó el pintalabios M·A·C VIVA GLAM. En el apogeo de la epidemia del SIDA, la marca del grupo Estée Lauder creó un labial solidario cuyos beneficios irían destinados a la lucha de esta enfermedad, han apoyado diferentes proyectos, investigaciones y debido a la pandemia que nos está tocando vivir, también han colaborado para luchar contra el COVID 19. Ahora, 26 años después, Rosalía se ha convertido en su nueva embajadora. Durante estos últimos días, desde la cuenta de Instagram de M·A·C nos habían dando algunas píldoras y este lunes por fin se ha desvelado el misterio. “VIVA ROSALÍA! #MACVIVAGLAM 26 stars @rosalia.vt”, escribían en su perfil hace solo unos minutos.

Y, como era de esperar, la reacción de Rosalía no se ha hecho esperar. “Estoy muy agradecida y contenta de ser parte de la campaña #MACVIVAGLAM como su embajadora de este año en @maccosmetics Recuerdo a tantas personas que son iconos que han participado que me cuesta creerlo, cantantes que he admirado desde pequeña como Rihanna, Christina Aguilera, Lady Gaga, Elton John, Ricky Martin… “, ha contado muy orgullosa la cantante sobre el labial que tiene un precio de 20€.



Como el resto de labiales en campañas anteriores, “M·A·C dona el 100% de los beneficios del pintaabios a organizaciones para ayudar a aquellas personas que viven o están afectadas por VIH/SIDA, a la comunidad LGBTQIA+ y mujeres y niña”. De momento, según ha adelantado la artista no hay fecha exacta de su lanzamiento y solo nos revela que será el próximo mes. “ El pintalabios estará en septiembre! ❤️❤️❤️ espero que os guste”, ha aclarado.

M·A·C VIVA GLAM ha recaudado más de 500,000,000 dólares a nivel mundial y para la firma es todo un orgullo contar con una embajadora como Rosalía. “El increíble carisma, energía y la fuerza de Rosalía es la encarnación perfecta de este rojo vibrante e intenso”, dice el Director Artístico de M·A·CBaltasar González Pinel.“Con raíces en el flamenco, el arte de Rosalía mezcla géneros y emociones, se arriesga, está lleno de generosidad, es pura brillantez.”