Las chicas que quieren una piel bonita, hidratada y luminosa sin recurrir al maquillaje deben seguir este ritual de belleza que Marilyn Monroe ponía en práctica

Aunque no quitamos mérito a la elección de Monroe, este tónico es uno de los más famosos de la actualidad. Con una suave exfoliación elimina las células muertas de la piel y ayuda a tonificar, reafirmar y uniformizar la piel. El resultado es una piel de estrella de cine. Pixi, 12,55 euros.

Nuestra elección

Sí, no es un tónico. Pero si el formato en líquido para exfoliar suavemente la piel no es de tu agrado, estos micro polvos sueltos son ideales para ti. Solo tienes que mezclar con unas gotas de agua para formar una pasta y limpiar tu rostro cada mañana. My Clarins, 19,55 euros.