Es el momento de probar la rutina coreana de cuidado de la piel: 10 pasos para acabar la cuarentena con tu mejor cara

Habitualmente la falta de tiempo nos lleva a descuidar nuestros cuidado facial. Mal hecho. Ahora que vamos a pasar una larga temporada en casa no hay excusas.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Seguro que ya has oído hablar de todas las bondades de la rutina coreana de cuidado facial, pero ¿alguna vez la has puesto en práctica? Por lo general, con las prisas del día a día terminamos reduciendo al mínimo nuestros momentos de 'skin care', pero, si algo nos va a sobrar durante las próximas semanas es tiempo para estar en casa, debido a la cuarentena por el coronavirus en la que estamos inmersos. ¿Por qué no aprovecharlo para mimar nuestra piel? Así, además de hacer uso de todos esos cosméticos que tienes olvidados en tu tocador, te garantizarás una tez perfecta para presumir de buena cara tanto durante las videoconferencias mientras dure el confinamiento como para disfrutar de todos los planes cuando por fin podamos salir a la calle.

Habitualmente la rutina facial coreana se divide en 10 pasos, pero estos pueden variar en función de las necesidades específicas de cada piel, el tiempo y esfuerzo que le quieras dedicar e, incluso, el momento del día en que lo hagas. Este sencillo gráfico de Miin Cosmetics, una de las tiendas de cosmética coreana más populares en nuestro país, puede resultarte útil para no olvidarte de nada si te estás iniciando en el mundo 'beauty'.

A priori puede parecer abrumador (¿de verdad necesitamos TANTOS gestos para tener un rostro radiante?), pero lo cierto es que un buen ritual de belleza marca notablemente la diferencia en la piel. Precisamente por ello es importante conocer la nuestra y elegir los cosméticos más adecuados a nuestra situación; por ejemplo, las pieles sensibles necesitarán un exfoliante muy suave, mientras que las pieles más grasas deben evitar las hidratantes con base oleosa.

Si quieres ahorrar tiempo, puedes saltarte el paso de la mascarilla de papel -ya que por lo general hay que dejarlas actuar entre 5 y 20 minutos- pero lo que no podemos obviar bajo ningún concepto es la doble limpieza para comenzar la rutina y la crema hidratante para finalizarla. Además, si lo haces por la mañana, el protector solar es imprescindible.

Limpiadores, exfoliantes, tónicos, cremas, mascarillas... muchos de estos productos ya están en nuestro día a día, pero seguramente otros, como las esencias o las brumas sean un grato descubrimiento. Úsalos en el orden adecuado, relájate, tómatelo como un ratito de felicidad sin salir de casa y prueba, de una vez por todas, la rutina coreana en 10 pasos... terminarás la cuarentena con la piel más bonita que has tenido nunca. Palabra.