Rosalía no ha tenido suficiente con cortarse el flequillo, ahora también se ha teñido de color castaño la melena y está ¡DI-VI-NA!

Como te imaginas, está guapa, ¡no podía ser de otra manera!

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Mira que parecía que Rosalía había hecho de su melena larga, ondulada y azabache su seña de identidad, ¿verdad? Pues ahora nada de eso. Si hace unos días sorprendió con un corte de pelo con flequillo ahora, y para asombro de todos sus seguidores, se ha pasado al bando de las castañas. ¡Ha-la! Y así, como quien no quiere la cosa, sin hacer ruido, se ha dejado ver en su cuenta de Instagram. Como te imaginas, está guapa, ¡no podía ser de otra manera!

Confinada en casa de su manager, como contó en ‘Lo de Évole’, a Rosalía le pilló la crisis por el coronavirus al otro lado del charco. Y, entonces, no tuvo más remedio que buscar ‘alojamiento’. Cuando todo empezó y hubo que recluirse en casa, Rosalía estaba en Miami trabajando, lejos de su familia. "Estoy en casa de mi manager porque no quería pasar la cuarentena sola", explicó la artista en una videollamada. Y fue precisamente allí donde ha querido dar un nuevo giro a su imagen. ¡Y de qué manera lo ha hecho! Parece que la cantante de Malamente no ha tenido suficiente con el corte de pelo que estrenó hace apenas unas semanas, un flequillo recto y peinado con mucho volumen, tal y como se llevaba en los años 90.

Ahora Rosalía, que hasta el momento no había acostumbrado a hacer grandes cambios de looks como sí suelen hacer otras celebrities como Blanca Suárez o Úrsula Corberó, que son de lo más camaleónicas, o su nueva mejor amiga Kylie Jenner, se ha teñido de castaño. Y lo hemos visto en su cuenta de Instagram, en sus stories. Esta vez no hizo como la anterior, que comunicó a través de un post de Instagram su nueva imagen, y ha preferido la discreción de los stories. ¿El resultado? Preciosa, como siempre.