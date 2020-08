Los maquillajes con efecto natural (y que potencian la belleza) más favorecedores vistos en la alfombra roja del Festival de Málaga 2020

Inspírate tengas la edad que tengas.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Los maquillajes naturales reinan en el mundo 'beauty' desde hace varias temporadas, y nos encantan. El efecto conocido como 'no make up', nos permite presumir de "buena cara" sin alterar demasiado nuestra belleza y a la vez destaca esos rasgos que queremos potenciar.

Este tipo de maquillaje cada vez es más demandado por 'celebrities' e 'influencers' de todo el mundo, y así lo hemos podido volver a confirmar con algunos de los 'beauty looks' vistos en la alfombra roja del Festival de Málaga 2020, certamen que tuvo comienzo la noche de ayer y que recibió en su 'photocall' a lo mejor del cine español.

- Tintes líquidos de mejillas y labios, el producto 2 en 1 para un maquillaje efecto buena cara supernatural que te salvará el verano

- Los productos de belleza más sostenibles y naturales, según los ránking alemanes (y que se venden online)

En la redacción no hemos podido evitar analizar los looks de las actrices convocadas y hemos llegado a la conclusión de que los maquillajes con efecto natural no solo son perfectos para el día a día, sino que podemos lucirlos incluso en eventos importantes como una boda o una fiesta.

Por ello, hemos seleccionado los dos 'beauty looks' naturales más favorecedores de la alfombra roja del evento y que sabemos que te servirán de inspiración tengas la edad que tengas. ¡Toma nota porque hemos conseguido el paso a paso para poder recrearlos nosotras mismas en casa!

Usue Álvarez

La actriz bilbaína lució un maquillaje fresco y luminoso, de la mano de Iván Gómez, maquillador y embajador de Chanel en España. Para ello, potenció la luz del rostro con el fin de mejorar el aspecto de manera fácil e instantánea, sin artificios, utilizando la base 'Les Beiges de teint' en tono medium.

Para la mirada, Iván buscó despertarla otorgando más volumen a las pestañas con una máscara y, por supuesto, introduciendo con cuidado un rizador que ayude a dimensionar y potenciar dicho efecto.

Por supuesto, para conseguir ese efecto "buena cara" natural utilizó el iluminador 'Braume Essentiel Rosee': "lo aplicamos con la propia yema de los dedos sobre las mejillas, puente de la nariz e incluso en los párpardos para refrescar la mirada", explica Iván.

Para los labios, aportó un extra de hidratación con un bálsamo sobre el que, más tarde, aplicó 'Rouge Coco 402 Adrienne' de Chanel que le ayudó a "conseguir una boca luminosa en tono neutro para mantener ese aire de naturalidad", añade.

Candela Peña

La catalana, también maquillada por Iván Gómez, presumió de un maquillaje efecto bronceado natural (o 'sunkissed', que imita el ligero broncedo que toma nuestra cara durante los primeros días de vacaciones). Para ello, el maquillador trabajó con la mousse 'Les Beiges creme Belle Mine' e iluminó los pómulos y el lagrimal.

Para la mirada realizó un clásico delineado para elevar la dirección de la mirada: "en este caso utilicé mi infalible de Chanel, 'Signature' en color negro profundo", explica Iván. Y después, otorgó dimensión y fuerza a las pestañas con una máscara.

Respecto a los labios, eligió tonalidades neutras pero bien definidos con el finde conseguir un mayor volumen.

Hemos seleccionado algunos de los imprescindibles que te ayudarán a conseguir estos maquillajes en casa. ¡Hazte con los tuyos!