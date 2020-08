En la inauguración del Festival de cine de Málaga.

No hace tantos meses que las entregas de premios, festivales culturales y estrenos de cine se nos amontonaban como lo hacen las tareas por hacer cuando no damos más. Incluso a las que tanto nos gustan se nos llegaba a hacer un poco bola alguna semana en la que no dábamos a basto con tantos eventos juntos. Pero si algo nos ha enseñado sobre esto la pandemia de la COVID-19 es a no quejarnos más por el exceso de vida social.

Por eso, el alegrón que nos hemos llevado con el arranque del Festival de Cine de Málaga ha sido casi como si nos tocara la lotería. Y encima Juana Acosta lo ha abierto a lo grande, con un look que pone el listón muy alto para todas las mujeres que posen detrás de ella en el photocall del festival.

La actriz, encargada de dirigir la gala del vigésimo tercer festival de cine de la capital de la Costal del Sol, ha mantenido la línea sensual y poderosa -el moño alto a lo JLo ayuda y mucho a potenciar esta imagen- que ya ha mostrado en otras ocasiones con sus outfits, como por ejemplo en la última fiesta de cumpleaños que organizó, a finales del año pasado. Ciertas similitudes tiene el look que escogió entonces con de esta vez, por lo que no sorprende tanto el qué sino el cuándo. Y es que no todos los días una presentadora de una gala escoge un cropped top y un pantalón con tachuelas de brillantes, ambos en color negro, como combinación para conducir un evento así.

La apuesta fuerte de Juana le ha salido bien, a la vista está, aunque es más fácil cuando eres elegante y tienes su percha y su atlética figura, con un abdomen de los que embellecen más si cabe los tops cortos como el diseñado por Philosophy, de tirantes y decorado con lazo en el centro y dos franjas paralelas de pequeños volantes arriba y abajo de la pieza.

También de la marca del diseñador Lorenzo Serafini es el pantalón de cuero de tiro alto, de estilo bombacho y diseño original gracias a la mencionada decoración con elementos brillantes repartidos por toda su superficie. Unos salones clásicos, una apuesta infalible para los pies, completan el look 'total black' acentuado por el beauty look con maquillaje de Chanel con el que la artista de origen colombiano ha dado el pistoletazo de salida a un festival al que le teníamos más ganas nunca.