Un tablero de ajedrez. Así es el diseño de nail art más copiado esta temporada. Sencillo, elegante y perfecto para hacer jaque mate.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Beth Harmon se ha hecho un hueco en nuestros corazones. Del personaje que interpreta Anya Taylor-Joy en la exitosa serie Gambito de Dama de Netflix nos gusta todo. Su actitud y carácter; pero, por supuesto, también su ropa (¡ay esos maravillosos looks de los años 60!). Incluso hemos aprendido a dibujarnos el eyeliner como ella. La inspiración de esta ficción, basada en la novela homónima de Walter Tevis, ha llegado incluso a las manicuras más trendy. Desde que se estrenó Gambito de Dama "hemos hecho en nuestros salones muchos diseños de nail art inspirados en el ajedrez", nos confirma Sofia Khasanova, cofundadora de Salón Siberia.

De todos los elementos de este clásico juego de mesa, el tablero es el más reproducido en las manicuras. Una de las últimas en mostrarlo en redes ha sido Betina Goldstein. Esta manicurista, en cuyo pulso confían Billie Eilish, Nicole Kidman o Zöe Kravitz, es experta en crear diseños de nail art minimalistas, elegantes y sofisticados. De esos que te harías sin dudarlo, por mucho que seas fiel a tu esmalte rojo de toda la vida. Como es el caso del chess board que se dibujó en solo dos de sus uñas hace unas semanas. Para ello eligió un negro azulado y un tono nude que parecen hechos el uno para el otro. Por cierto, si no lo haces aún, te recomendamos que te sumes a las casi 330.000 personas que ya lo hacen y las sigas en su cuenta de Instagram (@betina_goldstein) . Es una fuente inagotable de grandes ideas para tus uñas: ¡querrás copiar todo!

Como muestra en el vídeo, Betina optó por dibujar el tablero de ajedrez a mano alzada con un pincel específico para diseños de nail art. En Salón Siberia también trabajan así, "pero no todo el mundo tiene la destreza necesaria, por eso puedes recurrir a los stickers y sliders (pegatinas para las uñas) relacionados con esa temática que son más fáciles de aplicar", aconseja Sofía. Si estás interesada, los venden online desde su web y en su canal de YouTube podrás encontrar cómo ponértelos sin volverte loca. De este modo, en lugar de quedarte con la idea del clásico tablero podrás probar con decorar alguna uña con un estilizado alfil o, por supuesto, una dama.

Otra idea para las que se encuentren sean relativamente mañosas pero no tengan mucho material a mano es la que nos propone Jennifer Silverio, manicurista de Orly, para crear tu propio tablero de ajedrez. "Tras aplicar la base, aplica dos capas de uno de los colores que desees que tenga tu tablero. Recorta tiras de cinta adhesiva del ancho de los cuadritos y, una vez esté seco el esmalte, coloca un trozo de forma horizontal y otro vertical formando una cruz. Los cuadros que quedan libres -que serían los de los cuatro lados- píntalos con el otro tono, retira la cinta y deja secar. Por último, una vez esté todo bien seco, coloca cuatro tiras en los extremos (dos verticales y dos horizontales) dejando libre el recuadro central para esmaltarlo. Termina con un topcoat para dar el acabado deseado", detalla la experta.

Por último, no olvides que puedes jugar con los colores. La combinación nude y negro es la más purista y evidente. Pero no te quedes ahí. Como verás en las fotos, la suma de añil y rojo es espectacular. Y si eres más atrevida, prueba con las ideas de la manicurista Mei Kawajiri (@nailsbymei): con dos tonos de azul; en naranja y gris; rosa bailarina y azul marina... Por su parte, y de cara a las fiestas, Jennifer Silverio apuesta por "combinar cuadros en tonos crema con purpurina con un rojo con reflejos dorados". Si no quieres algo tan brilli-brilli, crear un tablero en rojo y negro será un acierto seguro. Lista para el jaque mate.