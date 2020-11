La fiebre por 'Gambito de Dama', la serie de Netflix que sigue los pasos de Beth Harmon, una joven talento del ajedrez, no solo ha llenado Google de búsquedas sobre estilismos sesenteros y superelegantes, aperturas de ajedrez o curiosidades (como si el argumento está basado en una historia real, o quién es Anya Taylor-Joy, la actriz con ascendencia española que encarna a la protagonista y que se ha convertido, gracias a esta ficción, en la intérprete de moda).

Ahora, además, los datos de Netflix confirman que ese 'boom" es medible en cifras. Efectivamente, 'Gambito de dama', que se lanzó en octubre, ha hecho historia en la plataforma convirtiéndose en el mejor estreno de una miniserie en toda su historia (y los tableros de ajedrez, en uno de los regalos favoritos para las cartas a los Reyes Magos).

En concreto, la ficción ha registrado 62 millones de visionados en sus primeros 28 días, una cifra nunca alcanzada hasta ahora por ninguna miniserie de Netflix, convertida ya en un éxito internacional.

A record-setting 62 million households chose to watch The Queen’s Gambit in its first 28 days, making it Netflix's biggest scripted limited series to date. pic.twitter.com/TVC3p4i5Bv