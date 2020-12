Este es el 'eyeliner' para conseguir el maquillaje de ojos de Anya Taylor-Joy en 'Gambito de dama', la serie que arrasa en Netflix

Pura inspiración de los años 60.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Hay una serie de Netflix que está arrasando (especialmente entre las 'fashion lovers') y no, no hablamos de 'Emily in Paris' sino de 'Gambito de dama'. Y es que si todo el mundo habla de ella, por algo será...

En la serie Anya Taylor-Joy da vida a Beth Harmon, una chica que además de ser guapa, es lista y una prestigiosa ajedrecista de los años 60. Esta serie ha conquistado al público por empoderar la figura de la mujer con este personaje que hace historia en un mundo machista como es el del ajedrez en plena década de los 60.

Pero sin duda, otros de los puntos fuertes de la protagonista es su característica melena pelirroja, sus estilismos impecables y, por supuesto, su maquillaje. Sin duda, de todo el 'make-up', la mirada es el centro de atención, gracias a un delineado muy marcado que agranda sus ojos de manera muy natural. Pero empecemos por el principio...

- Siete trucos de experto para conseguir de una vez por todas el deseado eyeliner estilo cat eye

- Begoña Villacís sabe que si combinas tu eyeliner con sombras marrones tus ojos parecerán más grandes y las pestañas más largas

El rostro impoluto de la protagonista se viste con una piel muy preparada lisa y sin imperfecciones. Para conseguirlo, según Briyi Bri, maquilladora de Amelia Cosmetics, "hay que utilizar un fondo de maquillaje natural y con acabado mate. Es decir, con cero brillos". Por su parte, los labios llevan un tono muy sutil nude, "sin apenas perfilar, con lo que se consigue un efecto de 'no make-up' empolvado y muy fresco", explica la maquilladora. Y es que, efectivamente, los labios mate eran muy característicos de la época.

Pero como te decíamos antes, uno de los detalles que más nos llama la atención de este maquillaje es el 'eyeliner', pues es otro 'must' de los maquillajes de los años 60, aunque tenemos que confesar que nosotras queremos recrearlo para lucirlo en pleno 2020, ¿o no? Gisela Bosque, National Make-Up Artist de Sephora, nos da las claves (y nos desvela cuál es el producto que necesitamos incluir en nuestro tocador) para conseguirlo.

"Para dominarlo, es más sencillo trabajar con uno de tipo rotulador y fino, que permite un trazo más preciso y, al tener una punta semi-rígida, ofrece estabilidad", explica la experta.

Para ello, se recomienda comenzar el 'eyeliner' aproximadamente a unos milímetros del lagrimal (ya que logrará agrandar la mirada), pero sin llegar hasta el inicio del ojo. "Para darle un aire muy 60’s se debe hacer una línea finita que crezca ligeramente a medida que avanza al rabillo del ojo, creando un trazo elevado al final que crea el famoso "ojo de gata"", detalla.

Pero, ¿existe algún truco que nos ayude a ganar estabilidad? Sí, y es más sencillo de lo que pensamos. "No hay que aplicar el 'eyeliner' a mano alzada, sino situarse en una mesa, frente a un espejo de pie, y apoyarse en los codos, mirándose de frente. De esta forma se controla mejor el trazo", asegura Gisela.

Por último, para crear un efecto de agrandar la mirada también se puede utilizar rizador de pestañas, pero es importante hacerlo una vez que el 'eyeliner' esté seco, para evitar que se manche.

El producto que recomienda la maquilladora para conseguir el maquillaje de ojos de Anya Taylor-Joy en 'Gambito de dama' es el 'Eyeliner Alta Preisión' de color negro de Sephora, que cuenta con un pincel fino ultra fino (que lo hace ser todavía más preciso) y de larga duración. Se vende en la web de la firma francesa a un precio de 11,99 euros, y confesamos que se ha convertido en el nuevo 'must have' de nuestro neceser de maquillaje.

No obstante, en Woman.es hemos recopilado este y muchos otros productos para recrear el maquillaje al completo de Anya Taylor-Joy en la serie de Netflix (más allá del 'eyeliner'). Descúbrelos en nuestra galería de a continuación, ¡y presume de 'make-up'!