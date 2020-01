Puede que Zara esté en rebajas pero el top de punto definitivo es de nueva colección y tiene lista de espera

Junto con una chaqueta también de punto, ambos se han convertido en el centro de atención del gigante de Inditex.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Que Zara esté en rebajas y tú caigas en la nueva colección es algo habitual. Sobre todo si encuentras una prenda corta, de lana y en un tono tierra perfecto para llevar con cualquier otra prenda que se te pase por la cabeza. Esta sería la más breve de las descripciones para la nueva creación de Zara que, aun en plenas rebajas y siendo de temporada, cuenta con lista de espera siendo todo un éxito junto a una chaqueta que sigue las mismas características y que unidas forman el dúo perfecto con el que jugar a las superposiones y añadir tantas capas como se desee.

No nos digáis que no lo habíais visto aún porque no nos lo podríamos creer. Todavía recordamos cuando a principios de diciembre este top llegaba tanto a web como a tiendas tímidamente sin saber todavía el triunfo que acarrearía gracias a un simple patrón que de primeras en pleno invierno creíamos como inviable. Pero acto seguido una chaqueta 'cropped' del mismo tejido y color le acompañaba para hacernos ver que unidas resultaban ser el nuevo sustituto para los trajes de blazer y pantalón con los que tantas alabanzas recibió el gigante de Inditex tiempo atrás. Y no se equivocaban en apostar por estas nuevas piezas como el ojito derecho que para la firma ha supuesto y seguirá suponiendo de cara a los próximos meses.

Te lo decimos nosotras que, con esta, ya es la tercera vez que facilitamos nuestro correo para que en breves nos avisen de una nueva reposición. Ahora es cuando nos lamentamos por no habernos hecho con ellos cuando los vimos por primera vez. Y es que tanto top como chaqueta permanecen en la plataforma online sin que ninguna de las tres tallas en las que están disponibles sea una opción de compra. La misma típica historia que han seguido la biker mostaza, el vestido blanco con lunares negros o las sandalias de tiras veraniegas con las que medio planeta ya quiso hacerse en otras temporadas.

Un nuevo ejemplo de lo que supone el fenómeno Zara y con el que por un momento hace que nos olvidemos por completo de los descuentos para poner toda nuestra atención en prendas de continuidad. Justo unas que cuentan con un precio total de 38,90 euros y es que, queridas amigas, como vosotras también nos mantenemos a la espera de que un nuevo correo llegue. ¡Suerte!