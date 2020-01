Los imprescindibles de las rebajas de Zara con los que te harás por su etiqueta de 'mejor fondo de armario'

Desde vestidos hasta jerséis pasando por complementos muy especiales dispuestos a solucionar tus looks.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Las rebajas de Zara continúan y con ellas nuestra búsqueda para dar con los perfectos imprescindibles con los que no solo conseguir 'chollazos', sino también un fondo de armario envidiable capaz de solucionar cada uno de nuestros looks diarios. Y aunque ni una semana haya pasado todavía desde que los descuentos llegasen a absolutamente todas las firmas, echando una ojeada rápida a los espacios online bien podemos sacar nuestras propias conclusiones de qué es lo más reclamado y deseado por todas. Pero también de lo que permanece con todas las tallas disponibles al pie del cañón. Justo hasta donde queríamos llegar y es que si hay prendas, zapatos y demás complementos que aún cuentan con un stock que nos transmite cierta calma, quizá se deba a un precio por el que no nos hemos atrevido a invertir pero, después de descubrirte que se tratan de los mejores básicos que necesitas, no te lo pensarás dos veces.

Así, hemos dado con los 15 imprescindibles del gigante de Inditex con los que estarás muy de acuerdo y entre ellos hay protagonismo para abrigos, jerséis y vestidos, sencillos y algunos más especiales, de verano y de invierno que, si tienen algo en común todos ellos, eso es la etiqueta de 'best seller' con la que ya contaron meses atrás. Precisamente este es el caso del vestido mini con flecos y repleto de lentejuelas plateadas que en verano formó parte de una colección cápsula llamada 'Bella Roma' y cuyo éxito total no hace falta ni mencionar aunque sí su actual precio de 19,99 euros.

Pero en esta lista también te toparás con el abrigo que te hará el invierno, las botas cowboy que no pueden faltar como si de un gran clásico se tratase ni complementos tan especiales como unos pendientes con piedras que no alcanzan los seis euros. Desde Woman.es estamos convencidas de que esta selección te encantará y más de una de las prendas en ella presentes tardarán poco en formar parte de tu armario.