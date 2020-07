El truco de estilista para llevar las camisas cortitas con nudo que son tendencia este verano sin que se vea el sujetador

Por cero euros, amiga.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Si todavía no tienes en tu radar a Iera Paperlight, la influencer que triunfa en tik tok con sus tips de estilo y sus challenges, ya estás tardando. No es de las típicas prescriptoras de estilo que enseñan una prenda, también nos da ideas para llevarlas de mil maneras y que parezca una pieza totalmente diferente. Y buceando por su cuenta de Instagram, hemos encontrado un tutorial superútil para transformar una camisa masculina de manga corta en un top digno de los mejores looks del verano.

“Metéis una punta de la camisa de abajo arriba por dentro de la parte central y la otra al revés, también por dentro. Ajustáis bien y hacéis un nudo horizontal”, explica la influencer en un vídeo de su cuenta de Instagram. Pero, ojo, que no es el único truco que nos da. “Además he enganchado la parte de atrás de la camisa en el sujetador para que sea un sujetador”, contó. ¡Y listo!



Y este es el único truco que hemos visto últimamente en Instagram sobre cómo transformar una prenda básica en una de moda. Camila Coelho compartió un paso a paso para que veamos cómo con un poco de ingenio cualquiera de nosotras puede pasar de tener un look sencillo a tener un look con la tendencia del momento. La influencer transformó una camiseta básica en la camiseta de moda con hombreras XXL como la que triunfa en Instagram. El sujetador y la forma de colocar las mangas de la camiseta ancha y de manga corta hacen el resto. ¡Mira!