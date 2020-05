Camila Coelho nos ha dado el truco más fácil para transformar nuestra camiseta básica en una camiseta con hombreras viral (y carísima) sin usar hombreras ni aguja ni hilo

Luego no digas que los DIY que hay por Internet son todos muy complicados. PORQUE NO.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Desde que Frankie Shop llenó su web con camisetas con hombreras, no hay influencer que no haya caído a sus encantos. Sin mangas, sin estampados,... sería de lo más sencilla si no fuera por las hombreras que la acompañan, el mismo detalle que las ha hecho virales en un abrir y cerrar de ojos. En cuestión de un par de meses, la firma de moda de lujo llenó Instagram de sus camisetas, disponibles en varios colores, como el blanco, negro, verde e incluso granate. Y, claro, cuando las tiendas low cost se percataron de que estábamos ante el nuevo objeto de deseo, comenzaron a fabricar sus propias versiones. Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti,... y así una larga lista de marcas que acabaron colgando el cartel de “agotada” por la fiebre de la famosa camiseta.

10 camisetas, tops y vestidos con hombreras, el detalle que eleva tus looks esta temporada Ver 10 fotos

Valorada en 68€, la original de Frankie shop está agotada en muchos colores y como Camila Coelho muchas otras nos hemos quedado sin ella. ¿Solución? Podríamos esperar a que la repusiera, comprar una opción similar en cualquiera de las tiendas low cost o hacerla nosotras mismas. Y ahora no empieces a pensar en la pereza de sacar la caja de la costura, ir a comprar unas hombreras,... nada de eso. Es todo mucho más sencillo de lo que crees y la influencer nos ha enseñado a transformar una camiseta sencilla de estilo masculino en la camiseta que arrasa en Instagram.

Camila Coelho ha compartido un paso a paso para que veamos cómo con un poco de ingenio cualquiera de nosotras puede pasar de tener un look sencillo a tener un look con la tendencia del momento. El sujetador y la forma de colocar las mangas de la camiseta ancha y de manga corta hacen el resto. ¿Que no te lo crees?