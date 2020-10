Mango acaba de lanzar sus descuentos 'mid-season' y tiene el trench tendencia del otoño a mitad de precio

Midi, clásico y en colores beige, kaki o gris.

C. H. | Woman.es

Ya te lo decíamos hace unos días: no hay otoño sin trench. Pero, además, es que en este año vuelve con más fuerza si cabe, convirtiéndose en el básico por excelencia para las primeras lluvias y en un look ganador, ya sea combinado con unos pantalones vaqueros, un LBD ('little black dress') como nos enseñó María Pombo o un 'look working'. Porque es versátil, elegante y cómodo.

Aunque esta prenda se va renovando cada temporada con ligeros cambios (en este, lo hemos visto en suaves colores pastel en Zara o en piel, la propuesta de Ester Expósito de la firma Twinset), lo que no hay duda es que las formas y colores clásicos como el beige, vainilla o chocolate siguen en los primeros puestos de las 'wish lists'.

Pues bien, ¡hay buenas noticias! Hemos encontrado la gabardina que va bien con todo, con el largo exacto (por debajo de la rodilla), con cinturón (para que favorezca a todas) y que, además, está a mitad de precio. Se trata de un modelo clásico de Mango, que justo ahora acaba de lanzar sus descuentoz de 'mid season', que durarán hasta mediados de octubre (en concreto, hasta el día 18) y que incluyen reducciones de precio de hasta el 50%.

Toma nota:

1. El clásico que siempre (SIEMPRE) queda bien.

Trench con cinturón de Mango largo, con diseño clásico. Tejido con algodón. Impermeable. Precio: 49, 99 euros (antes, 79,99 euros).

2. En color kaki.

Trench clásico con cinturón en color kaki. Precio: 49,99 euros (antes, 79,99 euros).

3. Una variedad, con doble botonadura (y con descuento del 17%)

Trench doble botonadura en color beige. Diseño midi y tejido de algodón. Precio: 49,99 euros (antes, 59,99 euros).

4. El anterior, en color gris.

Trench con doble botonadura y diseño midi gris. Precio: 49,99 euros (antes, 59,99 euros).

