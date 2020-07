¿Puede un chubasquero ser el mejor vestido? Sí, si lo llevas como Olivia Palermo

Con zapatillas y short lencero debajo, un look de los que sorprenden.

No hay día en el que no aprendamos una lección nueva de estilo por cortesía de Olivia Palermo. Aunque lo haya ido haciendo de forma sutil y paulatina, no hay duda de que el estilo de la empresaria ha ido cambiando ligeramente en los últimos años. Cada vez menos zapatos de tacón y menos vestidos mini para dar paso en su lugar a mezclas compuestas por calzados más cómodos y prendas de aire mucho más deportivo.

Los mocasines y las babuchas conviven de forma habitual ya en sus looks con las zapatillas que, aunque en un principio tenían cierto regusto sofisticado por las plataformas y detalles como lazos o brillos de firmas como Roger Vivier, ahora son mucho más sport con el sello Nike por bandera.

Y parece que le ha pillado el truco a estas sneakers porque esas mismas en color negro que lució hace unos días con una falda midi satinada son las que ha vuelto a calzarse con un vestido que en realidad es ¡un chubasquero!

En su habitual paseo por las calles de Nueva York junto a su perro Mr Butler nos ha mostrado que un calzado que antes hubiéramos reservado en exclusiva para la sala de cualquier gimnasio puede ser una muy buena idea si se combina como lo ha hecho ella. Sobre todo por la sorpresa que nos hemos llevado al ver que lo que parecía ser un cómodo vestido tricolor no era más que un chubasquero oversized llevado únicamente con unos shorts negros con una fina cenefa de encaje para darle mayor empaque al conjunto.

Como complemento final el que ha pasado a ser su accesorio protagonista de las últimas semanas, el pañuelo, ese que luce cada día para cubrir la mascarilla de obligatorio uso por la crisis sanitaria en la que estamos inmersos. Y es que como ella misma escribió en una publicación de su perfil de Instagram recientemente: "segura, pero siempre a la moda".