La actriz ha llevado un trench clásico pero actualizado que tiene todos los ingredientes para ser tu gabardina favorita de este otoño 2020.

No hay otoño sin gabardina. A estas alturas del partido esa regla ya la tendríamos que tener más que aprendida. Y es que el entretiempo ya está aquí, y ha entrado con todas sus fuerzas. No solo hablamos de las lluvias y las bajas temperaturas que han experimentado algunas zonas del país, sino porque hay una pieza que no dejamos de ver en todas nuestras tiendas favoritas de Zara a Twinset, las gabardinas estilo trench.

Ya te hemos contado que la mayoría de las colecciones de otoño 2020 proponen modelos de todo tipo, color y materiales y es más en Zara se ha producido una revolución en la tienda online. Tras una larga temporada de vestidos, tops, faldas y short, ya llegan las prendas de abrigo que nos dan un look sofisticado y glam. Y basta con ver los perfiles de influencers o actrices para darse cuenta que las gabardinas serán la única que prenda que necesitas este otoño.

Si ayer nos enamorábamos del look de María Pombo, hoy le ha tocado el turno a Ester Expósito. La actriz española del momento, ya ha dado su ok al trench, y en su último comercial para la línea de cosméticos de Yves Saint Laurent se ha dejado ver con un increíble Trench de piel negro, ajustado a su cintura y con la solapa grande, botones forrados también con piel y bolsillos.

La actriz lo ha llevado a modo de vestido con tacones lo que le da un aire ultra sensual. Aunque recordemos que esta prenda, que puso de moda hace algunos años Burberry, es perfecta para llevar también con vaqueros y zapatillas y conseguir un lookazo sin muchas complicaciones.

El diseño que más vamos a ver, es sin duda el clásico, el de tono beige, y hasta las rodillas, pero te vamos a decir un secreto no hay mejor apuesta que una gabardina que recree el efecto piel, como la de Ester. Esta es una de las tendencias favoritas de las expertas en moda durante el entretiempo y te aseguramos que será la protagonista de tus looks más rompedores, para los que solo necesitarás prendas básicas, o una mini falda o vestido ceñido, y añadirle el calzado del momento, las combat boots.