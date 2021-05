El verano está a la vuelta de la esquina, y es hora de buscar piezas que nos solucionen los 'looks' de la temporada. Y este top de Zara, por menos de 30 euros, se va a convertir en tu favorito.

Queda menos para estar relajadas en la playa, junto al mar y disfrutando de ese “solecito” de buena mañana con un rico desayuno. Un momento de paz, sin prisas y calma.

También se acerca el momento de dejar los hombros al aire, y disfrutar de las piezas más frescas de nuestro armario. No solo hablamos de vestidos, también de blusas y tops que transforman, y dan un toque ‘chic’, a nuestros ‘looks’ veraniegos. Pues bien, parece que la pieza icónica que te resolverá tus estilismos de verano está en Zara.

Sí, como ya sabrás muchas prendas que aparecen en Zara se convierten en virales. A veces se viraliza una prenda, y en otras ocasiones un diseño. Pues bien, parece que en Zara han apostado muy fuerte por el cuello ‘halter’. Lo vemos en casi todas sus prendas, ya sean vestidos, camisetas, tops, o blusas, el cuello ‘halter’ está más presente que nunca. Por eso, y dado que este cuello ha conquistado medio Zara (y también a nosotras), hemos fichado una de nuestras piezas favoritas.

Se trata de un top en color blanco y tejido de lino que cuesta 29,95 euros. Como sabrás, el lino es uno de los materiales más utilizados en verano por su frescura, ligereza, y versatilidad. Este top de Zara también está elaborado en lino y, además, cuenta con un diseño que favorece a todas: el cuello ‘halter’. Este tipo de cuello ayuda a marcar (y realzar) la zona de los hombros, y es supertendencia. Ya te lo enseñamos hace unos días, con un vestido verde mini de Zara inspirado en el ‘look’ de la modelo Emily Ratajkowski.

¿Cómo combinar este top de Zara con cuello ‘halter’?

En estos momentos de entretiempo, donde aún no hace tanto calor como en pleno agosto, te recomendamos combinar este top de Zara con unos jeans. Puedes optar por los jeans que más te gusten (o mejor te sienten): estilo ‘flare’, ‘culotte’, ‘wide leg’, bicolor como los que llevó hace poco la 'influencer' Melissa Villarreal...En pleno verano, podemos cambiar estos jeans largos y apostar por piezas más frescas como ‘shorts’ de lino, bermudas, o incluso faldas de corte mini (estilo pareo), o midi con estampado floral.

Como habrás podido comprobar, hay muchas formas de combinar este top en blanco de Zara. Y es que gracias al tono y al diseño, este top es, sin duda, una joya que no te quitarás en todo el verano. Eso sí, no esperes (si puedes) hasta las rebajas si no quieres quedarte sin esta pieza tan “top” para brillar esta temporada.