Es seguramente uno de los jerséis más monos y de tendencia de la colección de otoño invierno, no nos extraña nada que no quede ni uno.

Tamara Falcó se ha convertido en nuestra prescriptora de estilo más esperada de la televisión. Y es que al ser colaboradora de 'El Hormiguero' todas las semanas nos deja verdaderas lecciones de estilo, sus outfits tan distintos que van desde prendas de punto hasta conjuntos super chic y atrevidos.

Y en esta ocasión no nos ha defraudado, la hija de Isabel Preysler llevó al programa de Pablo Motos un jersey de volantes y punto que nos conquistó al verlo. Así que no tardamos nada en buscar en Instagram de qué marca era. Como buenas investigadoras que somos, y amantes de la moda, pronto recordamos que el estilo se parecía mucho a uno que ya habíamos visto antes y no estábamos equivocadas.

Justo lo había llevado La vecina rubia y por si nos quedaba alguna duda ha sido el perfil de Instagram Devil wears Zara, el que ha terminado por confirmar nuestras conjeturas: El maravilloso jersey que escogió Falcó para lucir en El Hormiguero es de Zara, y amigas tenemos malas noticas. ¡Está completamente agotado!

Se trata de una prenda de punto fino en color melocotón con un volante grandes y en estilo muy romántico en la parte del pecho y de los hombros. Su forma en 'V' resalta más con el contraste de cuello perkins.

Aunque como te hemos dicho ya, en la web tiene el mensaje de Comming Soon, aunque solo en las tallas S y M, en la L parece que aún no habrá disponible, te recomendamos que te apuntes en la lista para que seas de las primeras en tenerlo cuando vuelva. Y es que además su precio también es fantástico. Por solo 25,95 euros podrás hacerte con este jersey que ya es todo un éxtio entre las que saben de moda.