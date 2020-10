El jersey marinero que estabas buscando lo tiene Tamara Falcó ¡y es de Zara!

Perfecto para renovar uno de los básicos de cualquier armario.

Si hacemos un rápido repaso por las prendas que están consideradas como básicas encontraremos en los primeros puestos una camiseta marinera. Blanca con líneas horizontales en azul marino o, en su defecto, con las líneas en negro o incluso color rojo. En cualquiera de las tres versiones merece un hueco importante en el armario estival.

Pero, ¿qué ocurre cuando llega el frío? Entonces su utilidad se reduce a simplemente aparecer debajo de camisas, sudaderas o cárdigans y, por eso, muchas terminamos por buscar un equivalente en jersey que cumpla con el mismo propósito.

Lo malo es que, por increíble que parezca, no siempre es tan fácil dar con una prenda de punto que tenga estas rayas -esta temporada, por ejemplo, son las de colores tipo arcoíris las que se llevan la palma-. Pero Tamara Falcó, como experta a la hora de escoger piezas atemporales que es, no ha parado hasta encontrar un suéter así que poder llevar durante la temporada otoño-invierno.

La colaboradora de 'El hormiguero' y diseñadora de la firma de moda TFP nos ha mostrado su hallazgo en una imagen que ha compartido en su Instagram en la que aparece con el que es su nuevo peinado favorito -coleta baja con raya al medio-, unos pantalones vaqueros y unos botines de tacón, todo ello con un gran protagonista como es el jersey a rayas.

Un modelo de punto combinado con manga larga y pequeños detalles de encaje en la zona del escote en pico, que pertenece a la colección de Zara que actualmente está en las tiendas y que por su diseño promete dar mucho juego en los looks de las próximas semanas.

Su precio es de 22,95 euros y, si te ha gustado tanto como a Tamara, nosotras de ti no nos lo pensaríamos demasiado puesto que está agotado ya en la mayoría de las tallas y solo si llevas una S podrás llevártelo a casa. Eso sí, lo tienes también en color camel o en negro por si quieres conseguirlo también en un tono diferente.