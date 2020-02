Tamara Falcó se adelanta a las tendencias del verano con el vestido largo de lunares por el que (volveremos) a amar este estampado

Tengas la edad que tengas, siempre te vas a ver guapa con un vestido de lunares. Y no lo decimos solo nosotras, lo demuestra Tamara Falcó.

¡Tenemos buenas noticias! Toda esa ropa de lunares que te compraste el año pasado, que sepas que esta primavera-verano 2020 le vas a poder dando uso. Quién dijo que el estampado de lunares había muerto es porque no ha visto el último look de Tamara Falcó con un vestido largo de lunares que nos ha hecho volver a amar esta tendencia. Y no solo lo dice la última ganadora de 'MasterChef Celebrity', también Gucci, Dries Van Noten, Maison Margiela, Paco Rabanne y Balmain, entre otras firmas.

Tamara Falcó ha refrescado el estampado que siempre parece caro aunque la prenda sea low cost (es de ese tipo de 'prints' que dan aspecto elegante a quien lo lleva) con un vestido largo con escote 'off the shoulder' y mangas abullonadas. Y ha sido precisamente el detalle de las mangas lo que hace que el vestido de lunares se vuelva más actual. Hasta el momento (y salvando a Richard Quinn que subió a la pasarela de su colección primavera-verano 2020 un vestido con mangas abullonadas) pocas firmas habían apostado por este tipo de mangas en sus colecciones para esta temporada.

¿CÓMO PODEMOS COMBINAR UN VESTIDO DE LUNARES?

- Sandalias acolchadas. No nos imaginamos una mejor combinación para un vestido de lunares como el de Tamara Falcó que unas sandalias acolchadas al estilo Bottega Veneta, pero, calma, que no te tienes por qué gastar un dineral y nosotras ya te hemos buscado varios clones como los que han enamorado a las expertas en moda.

- Bolso blanco. Aunque las cestas son un clásico del verano, este 2020 tienen un duro competidor: los bolsos blancos. Entre nuestros favoritos está el timeless bag de las hermanas Villarreal, pero hay infinidad de opciones en las tiendas.