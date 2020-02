Grace y Melissa Villareal han coincidido en el mismo bolso de su propia firma porque es tipo saco, en tamaño pequeño pero ideal para el día a día o con tu look de invitada

Si quieres un bolso negro para todo, lo que necesitas es un timeless bag.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Hay bolsos negros para salir, bolsos negros para ir al trabajo, bolsos negros tan bonitos como el que le ‘quitas’ a tu madre de vez en cuando y luego está el bolso negro que han diseñado Grace y Melissa Villarreal que nos tienen completamente fascinadas. Lo miramos y solo podemos imaginarnos looks con él: para el día, para la noche, para ir a comprar el pan, para una entrevista del trabajo, para el look que vas a llevar a la boda de tu mejor amiga… ¿Hay un bolso más ponible en el mercado en este momento? Puede, no decimos que no, pero, de momento, nosotras no lo hemos fichado.

El bolso que diseñaron Grace y Melissa Villarreal para su marca The Villa Concept, su tienda online plagada de piezas especiales, se llama ‘timeless bag’ y ambas están tan orgullosas de él que no para de aparecer en sus looks de Instagram. La última en hacerlo ha sido Melissa y no nos extraña porque es de lo más versátil. El ‘timeless bag' es un bolso de piel vacuno de estilo saco, con doble asa, una extraíble y otra trenzada en efecto carey que también está disponible en su propia web en blanco, el color de moda para bolsos.

Cuesta 230€ y como tiene un tamaño pequeño es ideal para el día a día o con tu look de invitada.

De hecho, a Melissa se lo hemos visto con un vestido estampado y un abrigo de pelo, que nos parece elegantísimo; también con una gabardina para un look más sencillo. Y a Grace con vaqueros y looks de día, así que las dos hermanas demuestran que este bolso negro es tan versátil como otras piezas icónicas que nos han enamorado a lo largo de la historia de la moda.