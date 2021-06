La reina Máxima de Holanda reestrena su comentado traje blanco gracias a este truco de 'influencer'

Fíjate bien en la combinación de colores que ha elegido la reina de los Países Bajos para actualizar este traje de chaqueta y pantalón que estrenó el verano pasado porque es una fórmula muy sencilla pero capaz de elevar cualquier look. ¡Toma nota!

GALA FERNÁNDEZ

Máxima de Holanda puede presumir de haberse convertido con el paso del tiempo no solo en una de las 'royals' más queridas, sino también en una de las más aplaudidas en cuestiones de moda. Su estilo, colorista y llamativo, es toda una fuente de inspiración para las mujeres que rondan los 50 años (edad que la reina de los Países Bajos acaba de alcanzar) y quieren vestir bien.

El último ejemplo lo encontramos este mismo lunes, cuando Máxima Zorreguieta ha participado en un simposio en La Haya vestida con un impoluto traje de chaqueta y pantalón en color blanco que ha recuperado de su armario y ha actualizado con un truco digno de 'influencer'.

Si eres fan de su estilo, probablemente ya sepas que se trata del mismo traje que estrenó el verano pasado para el comentado posado familiar que protagonizó junto a su marido, el rey Guillermo, y sus tres hijas, las princesas Amalia, Ariane y Alexia, en los jardines del palacio Huis Ten Bosch.

Aquella sesión de fotos fue noticia no solo por sus adorables looks coordinados, sino también por la polémica que se generó a raíz de que un medio llamara 'plus size' a la primogénita de la pareja. Sin embargo, el dos piezas de Máxima de Holanda también acaparó titulares por sí mismo y es que, con lo acostumbradas que estamos a sus 'outfits' a todo color, su apuesta por un 'total white' sorprendió y convenció a partes iguales.

Ahora, casi un año después de aquella imagen, la reina Máxima ha vuelto a lucir este diseño, pero incorporando ciertos cambios que, probablemente, haya aprendido de las expertas en moda de Instagram.

Básicamente su idea consiste en combinar su traje blanco con un top en color cámel, a juego con sus accesorios; una conjunción de colores que consigue elevar cualquier look haciendo que las prendas parezcan más caras. Aunque la primera vez optó por sandalias de tacón cómodo y bolso de tejido natural, en esta ocasión se ha decantado por unos salones de tacón, un bolso de mano y un cinturón tipo cordón con mucha personalidad que logran un acabado más formal.

La fórmula no puede ser más sencillas y, además tiene el sello de aprobación de 'influencers' como Alexandra Pereira, que sabe que la combinación de blanco + camel es capaz de transformar en lujo todo lo que toca. A las pruebas (y los 'likes') nos remitimos.