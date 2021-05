Los looks de las hijas de la reina Máxima de Holanda y el rey Guillermo guardan muchas similitudes con los de las hijas de don Felipe y doña Letizia, especialmente si hablamos de las firmas que más aparecen en su armario.

En el armario de la reina Letizia, las firmas de Inditex son de lo más habituales. La reina sabe muy bien elegir lo más interesante dentro del amplio catálogo que propone este grupo empresarial español y esto es algo que ha sabido transmitir a la princesa Leonor y la infanta Sofía. En sus diferentes apariciones públicas, las hijas de los reyes de España así lo han demostrado. Sin ir más lejos, hace unos días era la mayor de las dos, la heredera del trono, quien sorprendía con un vestido de tweed perteneciente a la actual colección de Zara que colgaba el cartel de agotado horas después de que la princesa apareciera con él en un acto en Cartagena.

No era, por supuesto, la primera vez que lo hacían. Son muchas las veces que hemos tenido la oportunidad de ver todo lo de sí que pueden dar las novedades de Zara en armarios adolescentes como los suyos.

Pero no creas que Leonor y Sofía son las únicas que saben lucir con tanta elegancia 'low cost' en la realeza. Tal y como hemos descubierto recientemente, las hijas de los reyes de Países Bajos también saben sacarlo partido. En la reciente celebración del 53º cumpleaños del rey Guillermo, no solo vimos brillar a la siempre sofisticada Máxima de Holanda, también a la princesa Amalia, la princesa Alexia y la princesa Ariane con looks muy diferentes en los que Zara era la marca estrella.

Esta era la responsable del top dorado que llevó Amalia junto a unos pantalones blancos fluidos, un abrigo estilo batín -este de Massimo Dutti- y unos zapatos de tacón metalizados acabados en punta afilada, pero también la que firmaba los ajustados pantalones a cuadros escogidos por Alexia para llevar con zapatillas Nike y el conjunto de pantalón negro abierto acampanado abierto con blusa blanca que lució la pequeña Ariane.

Era de esperar que las tres hermanas no pudieran evitar rendirse ante las prendas de Zara y más teniendo en cuenta que su madre, la reina Máxima, es toda una habitual de la firma.