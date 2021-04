La reina Letizia y el traje de Bimba y Lola que todas necesitamos en nuestro armario 'working'

Los reyes de España han inaugurado el Campus de Innovación y Formación de Iberdrola y han hecho entrega de los Premios al Proveedor del año. Ocasión para la que la reina Letizia ha lucido un traje gris de Bimba y Lola.

CARMEN RAYA

La reina Letizia ha confiado en Bimba y Lola para deslumbrar (en clave 'working') en la inauguración del Campus de Innovación y Formación de Iberdrola. Un acto en el que no solo han entregado los Premios al Proveedor del Año, sino que también han tenido la oportunidad de conocer proyectos innovadores en el ámbito de las nuevas tecnologías -hidrógeno verde, eólica marina y redes inteligentes- y la colaboración con universidades, así como en biodiversidad, soluciones inteligentes para el hogar y formación de jóvenes o el reciclaje de profesionales en empleos de futuro.

- Muere el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, a los 99 años de edad.

- La reina Letizia en Zaragoza: zapatos nuevos y chaqueta blanca con historia.

- La princesa Leonor se 'salta el protocolo' en su primer acto oficial.

La esposa del rey Felipe VI ha lucido un bonito traje gris marengo de la firma Bimba y Lola que consta de unos pantalones tobilleros y una chaqueta de estilo 'onversize' con doble botonadura. Una elección que ha coordinado con un top lencero que ya le habíamos visto en otras ocasiones.

En cuanto a los complementos, la reina Letizia se ha subido a unos salones de Prada en color negro que tenía un poco abandonados y que ha recuperado de la manera más elegante posible. Además, no ha dudado en rematar su look con uno de sus bolsos favoritos: un bolso de Nina Ricci, modelo Marché, con solapa delantera en estampado animal y cadena dorada, que también cuenta con una correa de mano a modo de decoración.

En cuanto a los pendientes, la reina Letizia ha apostado por uno de sus diseños favoritos, los Doble Daga de la firma española Gold & Roses, realizados en oro blanco y diamantes. En sus manos ha lucido, como viene siendo habitual, su anillo preferido de Karen Hallam.

Sin duda, un look 'working' que funciona a la perfección y que vuelve a dejar claro que la reina Letizia no solo deslumbra en las cenas de gala o eventos nocturnos, sino que también lo hace por el día y en actos de trabajo como el de hoy. Además, el toque lencero que le aporta al traje con el top es todo un punto de modernidad y vanguardia que no todas las 'royals' estarían dispuestas a abrazar.