Acabamos de inaugurar diciembre y eso significa que ha empezado de forma oficial la cuenta atrás para la Navidad. Somos conscientes a estas alturas de que estas fechas serán diferentes, pero las reuniones en familia y los regalos no faltarán. Y ya tenemos claro cuál va a ser uno de nuestros regalos: los botines negros que quedan igual de bien con minifaldas como con pantalones slouchy.

Aunque las botas over the knee han ganado muchos puntos y están entre las más populares, el rey indiscutible es el botín, que a su vez es el calzado más fácil de combinar. Quedan igual de bien con pantalones vaqueros como con vestidos midi o faldas e incluso le dan un plus de sofisticación a los trajes de blazer y pantalón. Eso sí, cada influencer lo ha adaptado a su estilo.

Después de echar un vistazo por todas las tiendas, nos hemos enamorado de unos botines negros de la colección Otoño-Invierno 2020 de mujer que Nicolas Ghesquière ha creado para Louis Vuitton, director creativo de las colecciones de mujer, ha creado para Louis Vuitton. Se tata del botín Matador, que combina piel de becerro brillante de color negro con la emblemática lona monogram de Louis Vuitton.

¿Te suena? No te extrañes porque es la versión actualizada de la bota de cowboy clásica que ha lucido la influencer y DJ coreana Peggy Gou, imagen de la nueva colección. Lo nuevo de Vuitton tiene es urbano y masculino con el jacquard “Since 1854”, característico de los accesorios más emblemáticos de la Maison, como la estrella.