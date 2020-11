Eva González confirma el regreso de las botas 'over the knee' porque sabe que son las que mejor quedan con un minivestido

La presentadora se ha marcado un look de fiesta infalible.

Woman.es

Eva González nos ha dejado con la boca abierto en la última gala de ‘La Voz’, el programa que presenta en televisión. Que a la sevillana le quiere la cámara no es una novedad, pero ella pone mucho de su parte para que así sea. Basta con ver el look que se ha marcado, en el que ha recuperado las botas 'over the knee', para entenderlo al momento.

De ella solemos destacar sus outfits construidos a partir de pantalones, una de sus prendas fetiche tanto en clave formal como relajada, pero en esta ocasión los ha dejado en el armario para apostar fuerte por un conjunto muy potente visualmente hablando.

Y es que junto a las botas extralargas de tacón alto y grueso de Steve Madden que hacía tiempo que no veíamos en los estilismos de las famosas -Georgina Rodríguez aparte-, la presentadora andaluza ha lucido un minivestido azul y negro de lentejuelas que es digno de cualquier noche de fiesta.

El minivestido, de manga larga, hombreras, escote en uve y estampado rayado, estilo animal print, es obra de Michael Kors, tal y como ha confirmado la estilista de la andaluza en su perfil de Instagram.

Hemos buscado con especial ahínco las botas de Steve Madden porque nos son una de esas piezas que aumentan el nivel de cualquier vestidor, y aunque no sabemos exactamente cuál es el diseño que lleva Eva, la firma británica tiene en su catálogo online piezas muy similares con las que poder seguir sus pasos.

Estas, por ejemplo, llevan por nombre Isaac y son una genial opción por su acabado en punta redondeada y un tacón ancho de poco más de cinco centímetros que las convierte en comodísimas. Su precio es de 119 euros.