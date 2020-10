Aunque podrían pasar por una marca cara, las botas de agua de Grace Villarreal son de Decathlon

Cuestan menos de 20 euros, aunque no lo parezca.

Woman.es

¡Ya es tiempo de botas! Hace unos días, Laura Matamoros estrenó un par de botas verdes de Zara y a los pocos días Sara Carbonero escogía las mismas para uno de sus looks en Instagram, que, como era de esperar, se agotaron. Son unas auténticas reinas Midas. Ahora ha sido Grace Villarreal quien ha sacado del fondo de su armario unas botas, pero no unas cualquiera, sino de agua. Aunque a simple vista parecen caras, lo curioso es que su precio no supera los 20 euros. ¿Cómo te quedas?

- Grace Villarreal ha estrenado un bañador es tan bonito que parece un body y que sienta de lujo con bermudas ‘paper bag’

- Grace y Melissa Villareal han coincidido en el mismo bolso de su propia firma porque es tipo saco, en tamaño pequeño pero ideal para el día a día o con tu look de invitada

Similares a las de otras firmas más caras, salvando las diferencias, claro, Grace Villarreal apostó por unas botas de Decathlon que ya se han convertido en virales. De color azul marino, uno de los más clásicos y, a su vez, de los colores que parecen más elegantes y caros, las botas de Grace Villarreal son todo un fichaje.

Eso sí, cuando las busques en tienda, ten en cuenta que no son unas botas de agua, en realidad, son unas botas de equitación.”Nuestros diseñadores jinetes han creado estas botas polivalentes de materia sintética para ti, jinete o amazona en iniciación”, describen en la web. Más elegantes que otro tipo de botas de este estilo, están a la venta en la web de la firma por 14,99€.