Sara Carbonero ha conseguido las agotadísimas botas de Zara que llevarás durante todo el otoño

Mira que al ver las preciosas botas de Uterqüe que Paula Echevarría ha lucido en su último look compartido en Instagram habíamos pensado concentrar en ellas todos nos nuestros esfuerzos este verano, pero no tenemos remedio, y en cuanto hemos visto las de Zara que Sara Carbonero lleva en su finde rural que tanto se parecen al modelo de agua que fichamos hace unos meses, ya nos las hemos apuntado en la 'wish list' para lo que viene.

Dicen que la carne es débil, pero para nosotras más lo son la ropa y los zapatos... Fíjate si lo es que casi nos pasa desapercibido lo bien que le sienta a la periodista la media melena con flequillo.

¿No nos digas que no son chulas? En color verde caqui; planas pero con suela de goma con plataforma, esa que recuerda a las botas militares y que este otoño se lleva en todo tipo de zapatos, incluso en los masculinos -recuerda muchísimo también a la de los zapatos del uniforme del colegio, ¿verdad?-; de caña recta y alta, hasta por debajo de la rodilla; y de punta redondeada, las botas están fabricadas al 100% en poliuterano, y tienen un precio de 45,95 euros, aunque luego te daremos una mala noticia al respecto que ya te puedes imaginar.

Son un diseño todoterreno, y buena prueba de ello es que, como mencionábamos al comienzo del texto, Sara las lleva en un fin de semana de desconexión en el pueblo. Pero igual que funcionan de maravilla en un contexto rural por fuera de los pantalones y con cárdigan XL, también lo harían igual cambiando el fondo de la imagen por el del centro de una ciudad.

Solo tienen un problema las botas diseñadas por Zara, que están completamente agotadas. No nos extraña que sean las más deseadas de su amplio catálogo de botas, y es que no las hay disponibles en ninguna talla. No te queda más remedio que hacer como nosotras: solicitar que te avisen en el momento en el que tu número vuelva a estar disponible en stock.