Zara diseñó unos pantalones que por su forma y tejido se han vuelto virales en redes sociales. Y están de rebajas

Woman.es

Hay unos pantalones de Zara que se han vuelto una constante en Instagram. Se trata de un modelo ancho que mantiene las siluetas predilectas para este año: prendas que caen en tiros rectos, con ruedos anchos y holgadas que nos permitan caminar cómodamente.

Esta nueva versión del pantalón ancho está confeccionado con lino y tiene todas las papeletas para convertirse en el pantalón más buscados del verano. Y es que no todo son vestidos, faldas y bikinis, a veces nos apetece llevar pantalones pero que sean fresquitos, cómodos y claro, que sean de tendencia.

Esta alternativa que propone Zara nos ha conquistado de entrada. Al ser de lino, ya tiene un punto a favor, pero es que además hace tipazo porque es un modelo de talle alto y de pernera ancha que tan bien sienta. Se trata de una pieza super cómoda y muy versátil, que está disponible en uno de los colores que más veremos este verano: el rosa.

- Rebajas Zara: los 10 zapatos que necesitas este verano

- Comienzan las rebajas de Zara, Mango, Massimo Dutti... 10 imprescindibles para preparar tu cesta

- Los 15 imprescindibles de las rebajas de verano 2021 de Zara

Este diseño del gigante de Inditex está confeccionado en tejido con mezcla de lino y es de color rosa chicle. Tiene el detalle de pinzas en la parte delantera, es de talle alto y está caracterizado por una pernera ancha y larguísima que consigue un efecto de piernas estilizadas.

Lo mejor de todo es que Zara los ha incluido en las rebajas y aún están disponibles en todas las tallas: desde la XS a la XXL. Hasta ayer los pantalones costaban 25,95 euros, pero ahora cuentan con el 30% de descuento y pueden ser tuyos por 19,99 euros.

Aunque no te garantizamos nada, porque son tan bonitos que no los dejamos de ver en las cuentas de las más fashionistas de Instagram. Y eso solo puede significar una cosa: pronto colgarán el cártel de 'sold out'.

La modelo de Zara los lleva con un crop top en tono rosa y sandalias de tacón en color blanco y de tiras. En Instagram lo hemos visto combinado con una camiseta de tirantes, también en color rosa, pero también lo puedes combinar con una camiseta básica en blanco, negro, verde... su tono rosa se combina con gran facilidad.

Aunque en época de calor nos dan ganas solo de usar sandalias y alpargatas, estos pantalones también admiten unas zapatillas blancas.