Nicky Hilton dice que vuelvas a sacar tu abrigo de peluche a la calle porque es todo lo que necesitas para ir calentita y triunfar con tu look de temporada

Con el otoño más que avanzado, nuestro armario ya ha evolucionado hacia otro en el que las prendas más abrigadas toman el relevo a aquellas que eran más indicadas para el entretiempo.

Por su puesto, si la lluvia ha hecho que volvamos a dar uso a los chubasqueros y a las botas de agua, ahora las bajas temperaturas nos incitan a rescatar aquellas prendas más abrigaditas que nos protejan del frío. Y es que, ¿a quién no le encanta la sensación de ir calentita bajo su abrigo?

Además de los básicos como pueden ser los jerséis de cashmere o de lana, no podemos olvidarnos de un buen abrigo. Es cierto que los plumíferos son un 'must have' temporada tras temporada, pero si hay un tipo de diseño que arrasó el pasado año en el 'street style' porque además de ser supercalentito es capaz de dar un toque de originalidad a cualquier look, ese es el abrigo tipo peluche o 'teddy'. Y por si nos quedaba algún tipo de duda, Nicky Hilton nos está avisando de que ya podemos volver a sacarlo a la calle si queremos triunfar con nuestros looks de otoño-invierno.

Este tipo de abrigos llegaron a las colecciones de las principales firmas de moda en distintas versiones: cortos, largos o incluso tipo 'bomber' para aquellas que buscaban un estilo más 'urban', pero el diseño que ha lucido Nicky Hilton por las calles de Nueva York nos ha encantado.

Se trata de un abrigo 'teddy' de color camel tipo 'oversize' con solapas y con un largo hasta las rodillas. Y no, no nos puede gustar más. En concreto, es un diseño que la socialité ha rescatado de su armario, ya que pertenece a la colección de Max Mara del año pasado y es una de las piezas que conquistó a 'it girls' de todo el mundo en distintos colores (todavía nos acordamos del abrigo azul de Chiara Ferragni e Irina Shayk).

Pero además, la hermana de Paris Hilton nos muestra la fórmula para llevar este tipo de abrigo en un look ideal para el día a día.

Es cierto que una de las combinaciones por las que más suelen apostar las que más saben de moda es llevarlo con unas 'sneakers', como así hizo Katie Holmes (que, por cierto, si no tiene el mismo abrigo que Nicky es uno muy parecido). Sin embargo, la socialité lo ha conjuntado con unos 'skinny jeans' de corte tobillero, un jersey camel a juego con el 'teddy coat' y unas bailarinas de 'animal print' de punta con detalle de lazo negro en el empeine.

Al apostar por este tipo de calzado, Nicky nos muestra un estilismo perfecto para ir a la oficina, por ejemplo. Además la socialité ha optado por el color negro a la hora de elegir los accesorios que rematan el look.

Por un lado, ha escogido un bolso de asa corta muy elegante y, por otro lado ha llevado una gorra tipo 'navy' con cadena plateada (este tipo de complementos resultan ideales para salvarnos de un 'bad hair day').

¡Tomamos nota del truco de la socialité!