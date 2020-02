Además, con dos looks completamente distintos.

Clara Hernández | Woman.es

Los abrigos de pelo (más y menos peludos, de texturas diversas, también en versión cazadora) continúan siendo una de las opciones favoritas y perfectas para los inviernos fríos y chic, y una de las grandes compras de las rebajas. ¿Todavía no has caído tentada por ese universo divertido y esponjoso? Entonces, tal vez te den en ganas después de ver los últimos looks de Irina Shayk y Chiara Ferragni.

Curiosamente ambas —referentes de estilo de photocalls y 'street style'— han coincidido en lucir la misma prenda exterior para combatir las bajas temperaturas de Nueva York (Irina) y Milán (Chiara). Se trata de un abrigo de pelo midi con solapas que nos ha fascinado por dos razones: su silueta oversize y su color azul pastel, capaz de elevar cualquier look (ya te habíamos dicho que cualquier prenda de pelo en azul pastel era acierto seguro).

El abrigo ha resultado ser el modelo Mary turquesa de la firma escandinava Stand Studio que tiene un precio rebajado de aproximadamente 200 euros (el precio original rondaba los 300 euros) y que (¡has adivinado, seguramente!) ya está agotado, no solo en el tono azul, sino en sus otras opciones en rosa chicle, rosa empolvado o blanco roto (sí está disponible, sin embargo, en negro o color camel, Y hay otros modelos similares en azul cielo).

Las opciones en tonos vibrantes y pastel, como el azul elegido por Irina Shayk y Chiara Ferragni, con ideales para combinar con tonos negros o blancos, como demuestran las dos 'it girls' con dos propuestas, sin embargo, totalmente diferentes.

Asi, la primera ha optado por un vistoso traje de chaqueta 'cropped' y pantalones 'slouchy' con llamativos estampados en blanco y negros. Los accesorios para terminar de convertir su look en cómodo, elegantes y, en cierta forma, hipermoderno, son la gorra y las botas de inspiración militar que, en los últimos meses, se ha convertido en su calzado habitual, así como el bolso negro de mano. Sin duda, un diez de look.

Por su parte, Chiara muestra una opción mucho más sexy y urbana. La modelo e influencer lleva shorts negros de piel a juego con sudadera 'crop top' que deja el vientre al aire y panties ideales para el día de San Valentín con corazones estampados (se trata del modelo más romántico de Calcedonia, 12,95 euros).

¿Con cuál de los dos estilismos te quedas?

Mira también: