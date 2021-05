Este mono negro con escote cruzado se convierte en un básico de nuestro armario y promete ser la prenda tendencia de esta temporada.

A. M

Hay más vida más allá del crochet y del estampado floral. Y es que aunque esta primavera estas dos tendencias se han posicionados como las líderes absolutas de las colecciones, este año nos hemos encontrado con un mono que rompe por completo con esta tendencia, pero que consigue convertirse en un must del verano.

Y es que este mono está triunfando por todo lo alto. Y la razón es que se trata de una pieza que sí o sí deberíamos tener en nuestro fondo de armario y que además hace tipazo, es super sexy y podemos lucir en una cita especial este verano.

Hablamos del mono largo de escote atado al cuello, espalda descubierta y pernera ancha con campana ligera de Stradivarius. Está disponible en dos tonos: negro y terracota, y ya se ha convertido en la prenda ‘best seller’ de la firma.

Confeccionado en poliéster suave y flexible, este mono no solo es cómodo, sino que además estiliza la figura y nos permite lucir elegantes, pero sin sacrificar la comodidad.

Otro punto a su favor es su versatilidad: se puede llevar tanto de día como de noche en diferentes escenarios, todo depende de con qué se combine.

Si eliges, por ejemplo, unas sandalias planas ligeras y una cazadora vaquera, puedes usarlo de día, incluso si añades un pañuelo en tu cabeza conseguirás un look muy setentero. Si por el contrario, lo combinas con una sandalias de tacón y tiras y un maquillaje con smokey eyes, conseguirás un estilismo ideal para salir por la noche.

Su escote atado al cuello y espalda descubierta resulta de lo más favorecedor. No solo porque le da un punto sexy a nuestro outfit, sino porque es ideal para todas, no importa si tienes pecho grande o pequeño, este escote se ajusta de maravilla.

El mono negro de Stradivarius es la solución más low cost a todos tus looks de verano porque solo cuesta 19,99 euros.

Y aunque sabemos que la elegancia no es un imprescindible de los looks de verano, pero siempre es un plus a la hora de apostar por una prenda, que tenga un puntito sofisticado.

Y en este sentido, el mono de Stradivarius resulta el ejemplo perfecto. Porque su diseño en color negro y rústico y porque su escote deja al descubierto parte de los hombros y crea un escote en forma de lágrima realmente favorecedor y elegante.