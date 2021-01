Volverás a atreverte con un 'eyeliner' grueso después de ver el maquillaje de ojos de María Pedraza

La actriz se sabe todos los trucos para destacar su mirada, ¡y este es muy sencillo!

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Tenemos que confesarlo. María Pedraza se ha convertido en una de nuestras inspiraciones 'beauty' favoritas y es que, efectivamente, la actriz se sabe cada uno de los trucos para lucir los 'beauty looks' más acertados, bonitos e inspiradores.

Especialmente si hablamos de maquillajes, María Pedraza sabe cómo otorgar todo el protagonismo a la mirada (ahora que le sacamos más partido que nunca a raíz del uso obligatorio de las mascarillas) y, por tanto, cómo destacar sus preciosos ojos azules. Sin duda alguna, una de las propuestas favoritas de la joven actriz es el maquillaje en clave 'glitter', pues sabe que no hay nada como aportar luz a la mirada, pero tenemos que admitir que también caemos rendidas ante sus propuestas de 'eyeliner'.

El pasado 2020 ya vimos que hay un 'eyeliner' por excelencia que ya lucen las 'celebrities' más jóvenes, como es el caso del 'floating eyeliner', y que sigue arrasando esta temporada. Pero no podemos olvidarnos de los delineados más clásicos. Puede que seas de las que apuesta por los maquillajes de inspiración 'no make-up' y de las que cree que con una máscara de pestañas es suficiente (y, sí, efectivamente muchas veces no necesitamos más), pero tenemos que decirte que volverás a amar el 'eyeliner' grueso cuando veas el último maquillaje de ojos que ha lucido María Pedraza.

La actriz ha compartido un post en su perfil de Instagram en el que presume de un rostro liso y luminoso y una mirada perfectamente enmarcada que cautiva a cualquiera. Y es que, además de tener la suerte de haber nacido con ojazos, el truco principal está en el maquillaje. Y aquí estamos nosotras para tomar nota.

María ha apostado por un delineado grueso, realizado con un 'eyeliner' negro en tinta líquida (que, seguramente, no falte en tu neceser) y que nace desde el lagrimal y que va aumentando progresivamente el grosor en dirección diagonal ascendiente para realizar el rabillo.

Además, la actriz ha añadido máscara de pestañas con efecto XXL y un toque de iluminador en el lagrimal que, sin duda, aporta muchísima luminosidad a la mirada.

Otro de los detalles que no pasa desapercibido del maquillaje de la actriz es que, para crear más contraste entre el 'eyeliner' y el párpado, ha utilizado una sombra de ojos en tono nude con toque 'glitter' (mezclando dorados, tierra y blacos) que llena de color su mirada de manera muy sutil, y sin tener que recurrir a tonalidades más llamativas.

Por supuesto, si queremos dar todo el protagonismo al maquillaje de ojos, es preferible apostar por un labial en tono rosado natural, como el que ha usado María. Nos parece un maquillaje de lo más original para el que solo necesitaremos paciencia y un poquito de práctica. ¡Nos encanta!