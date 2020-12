Este domingo Meghan Markle volvió a aparecer en público. Se trataba de la primera vez que lo hacía desde que en noviembre pasado revelará en un sentido artículo de The New York Times que había sufrido un aborto. Para su reaparición escogió un programa especial de CNN que reconocía la labor de todos los "héroes" que han ayudado en la crisis sanitaria por el coronavirus.

- Meghan Markle reaparece con su estilo más sofisticado... (y deslumbra)

- Meghan Markle, experta en mensajes subliminales a través de la moda

En su intervención la duquesa de Sussex reconocía la labor de las personas anónimas que durante esta pandemia han ayudado a quienes más lo han necesitado: "Vimos lo bueno en las personas, en nuestros vecinos y en comunidades enteras que se unieron para decir que no resistirían mientras nuestros vecinos pasaban hambre (...) Incluso en los momentos más oscuros, cuando nos unimos, tenemos el poder de recordarle a alguien que hay esperanza y que estaremos bien".

Meghan, The Duchess of Sussex honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/MkgzSomt7H pic.twitter.com/jnPzPtmBGx