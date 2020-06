Máxima de Holanda da en el blanco con un look de Zara, Mango y Massimo Dutti

Se marca un lookazo perfecto para el entretiempo.

A las 'royals' del mundo, les encantan las firmas low cost españolas. En una de las apariciones públicas más significativas antes de renunciar a su papel como royal senior, Meghan Markle se vistió con un total look de Massimo Dutti con falda de satén y jersey de cuello vuelto (los zapatos eran de Manolo Blahnik), Kate Middleton es fan absoluta de Zara (también de la británica TopShop), mientras que la reina Letizia siente predilección por la ropa de Mango y la de Uterqüe. Y ahora ha sido Máxima de Holanda quien ha combinado en un mismo look tres firmas low cost con sello español.

Si la semana pasada la royal de origen argentino daba una lección de estilo en Texel con un conjunto de pantalón y top naranja, que combinó con unos pendientes de Zara, ahora ha vuelto a sorprendernos con su look. Es muy tópico, pero no se nos ocurren mejores palabras para definir lo que ha hecho Máxima de Holanda: ha dado en el blanco. La reina de Holanda ha visitado la localidad de Nimega, donde ha visitado un supermercado Jumbo y ha paseado por sus pasillos, con un look banco.

Máxima Zorreguieta ha lucido unos pantalones de vestir de Zara, una adquisición que lleva años en su armario, y que ha combinado con una blusa con lazada de Massimo Dutti y un fular de Mango que llevó sobre los hombros. Remató el look con unos pendientes dorados, unas zapatillas de esparto y un bolso cámel, como las alpargatas.