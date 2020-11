María Fernández-Rubíes y María Pombo han posado juntas en Instagram y una de ellas lleva el conjunto de jersey y minifalda tendencia del 2020

¡Ideales las dos!

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

¡Vaya loozados se ha marcado María Fernández-Rubíes y María Pombo! Aunque, en realidad, ¿cuándo no lo hacen? Eso sí, cada una tiene un estilo muy definido. Mientras que María Fernández-Rubíes es más clásica (adora los zapatos de Manolo Blahnik y las blusas de cuello bobo), María Pombo tiene un estilo más folk (en su armario no faltan los minivestidos estampados, como el que llevó a la presentación de la nueva colección de Sophie and Lucie en el restaurante Fellina, y las botas cowboy), pero ambas cuentan con una legión de seguidoras que adoran cómo visten. Y no nos extraña porque nosotras también estamos entre ellas. Las influencers han compartido una imagen en Instagram y sus looks nos han enamorado, es más, una de ellas se ha adelantado a la tendencia que lo petará en 2021.

- Maria Pombo ha descubierto que este peto vaquero de Pull and Bear es lo más cómodo para el embarazo y queda genial con una camisa blanca de &Other Stories

- Nunca hubieras comprado esta chaqueta de punto rosa de Zara hasta que se la has visto a María Fernández Rubíes

Mientras que María Pombo, embarazada de su primer bebé, que se llamará Martín, apostó por un look minimal en negro con americana y pantalón encerado, María Fernández-Rubíes apostó por un conjunto de falda de cuadros cruzada y un jersey de punto grueso, todo de Name The Brand, la firma de moda de María Pombo.

A todas nos ha pasado alguna vez, hemos visto un lookazo que nos ha enamorado en alguna de las fotos de Instagram de la influencer a la que seguimos y cuando hemos ido a comprarlo: ¡sorpresa, amiga!: has llegado tarde y ya se ha agotado. O lo que también es muy típico: te fijas en el precio que marca y no es que no te lo puedas permitir, es que ni en 20 años ahorrarías para compártelo. Pero esta vez no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro con look de Frubíes. De momento, tanto el jersey, que cuesta 69,95€, como la falda, que está a la venta por 59,95€, están disponibles en todas las tallas.

Esta imagen, y con el gesto tan significativo de María Frubíes a María Pombo con sus diseños, confirma que la relación de las influencers es excelente, a pesar del bache que sufrieron hace unos meses. No trascendieron los detalles de su discusión, pero pasado un tiempo, las aguas volvieron a su cauce y las ‘Marías’ han vuelto a hacer gala de su bonita amistad en redes sociales.