Nunca hubieras comprado esta chaqueta de punto rosa de Zara hasta que se la has visto a María Fernández Rubíes

Si obviamos por un momento la gabardina, no podemos negar que la chaqueta de punto es la mejor compañera que puede una tener en el entretiempo. Es cómoda, es práctica, es estilosa y resulta de lo más amorosa cuando la llevas puesta.

Lo que no suele ser habitual es que sean muy originales porque, aunque hay decenas de opciones realmente bonitas que incorporan bordados o calados con cierta reminiscencia retro, al final todas apuestan por seguir la misma estructura. Pero, si una busca de verdad, descubre que esto no es cierto. Que si no se da con ello es que no se ha fijado bien.

A nosotras acaba de sucedernos exactamente eso con la chaqueta que ha lucido María Fernández Rubíes en su última publicación de Instagram. Una que juega con los tonos pastel gracias al gran cuello azul que sirve de contraste a la pieza corta en color rosa y que aparece rematada con unos llamativos botones joya en la parte central. Vamos, una fantasía.

Mira que han sido muchas las visitas virtuales que hemos hecho en las últimas semanas a la tienda online de Zara fichando incorporaciones de lo más prácticas para nuestro armario y no habíamos reparado en ella, pero es que ha sido verla en el perfil de Instagram de la influencer y sentir un auténtico flechazo.

De repente nos han venido a la cabeza mil y una maneras diferentes de llevar esta original rebeca en los meses de frío -ella lo ha combinado con unos shorts de punto en el mismo azul bebé del escote- y eso ha provocado que de nuevo hayamos tenido que volver a ir de compras por la web de Inditex para, ahora sí, hacernos con ella.

Su precio es de 25,95 euros y además de su atractivo diseño tiene una cosa muy especial como es el hecho de pertenecer a la línea Join Life de la marca. Esto supone que al menos un 25% la prenda está confeccionada con poliéster reciclado, una fibra que se obtiene a partir del reciclaje de plástico PET, como el de las botellas de agua, que transformado consigue que se reducimos la producción de materia prima virgen y el consumo de agua, energía y recursos naturales.

Todo un hallazgo que convertirá cualquier look, por sencillo que este sea, en el centro de todas las miradas.